Vĩnh Long quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do nhà nước địa phương quản lý thực hiện trong 8 tháng qua đạt 1.918,3 tỷ đồng, hoàn thành 39,88% kế hoạch năm, giảm 22,94% (so với cùng kỳ năm 2023).