Dấu ấn chính phủ 2021:

(TBTCO) - Năm 2021 cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã chịu sự hoành hành khốc liệt của đại dịch Covid-19. Kinh tế Việt Nam phải chống chọi, đương đầu với những khó khăn thử thách chưa từng có tiền lệ.

Trong bối cảnh đó, bằng sự sáng tạo, kiên cường, bền bỉ vượt gian khó không hề nao núng trước những thách thức, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Xuất, nhập khẩu xác lập kỷ lục mới với gần 670 tỷ USD

Năm 2021, kinh tế - xã hội đất nước phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có, kinh tế thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt bùng phát dịch Covid-19. Kinh tế Việt Nam đã có thời điểm tăng trưởng kinh tế sụt giảm sâu nhất từ trước đến nay, khi GDP quý III giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước… Chính phủ kịp thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi thể chế, cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội.

Người dân TP. Hồ Chí Minh trở lại nhịp sống bình thường sau những ngày gồng mình chống dịch.

Thông tin tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 cho thấy, GDP năm 2021 tăng 2,58% so với năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% (219,9 nghìn tỷ đồng) so với dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt gần 670 tỷ USD, tăng gần 23% so với năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Trong đó kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt trên 336 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Việt Nam đạt xuất siêu với mức thặng dư khoảng 4 tỷ USD trong bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu chịu tác động nặng nề, chưa từng có của đại dịch Covid-19.

Cùng với đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài hồi phục trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới có nhiều biến động. Vốn FDI đăng ký ước đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm trước, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam...

Những con số nêu trên nằm trong số 10 điểm sáng đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để đánh giá về kết quả kinh tế - xã hội năm 2021, góp sức cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu các cấp giao Chính phủ và chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ vững quốc phòng - an ninh, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, khẳng định vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đảm bảo nguồn kinh phí chăm lo an sinh xã hội cho 42,8 triệu người

Khẳng định những kết quả của nền kinh tế đất nước đạt được trong năm 2021, báo cáo của Chính phủ đã nhấn mạnh đến những thành công từ các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội như: lạm phát được kiểm soát, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng, bội chi ngân sách được kiểm soát thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội giao, các cân đối lớn về thu - chi ngân sách nhà nước đều đạt kết quả khả quan...

Đặc biệt, công tác phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân luôn được chú trọng. Số liệu báo cáo của Chính phủ cho biết, năm 2021, đã dành gần 71,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 742 nghìn lượt người sử dụng lao động, 42,8 triệu người lao động; xuất cấp trên 158 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Đây là một sự nỗ lực rất lớn và cố gắng vượt bậc, vì ở những năm trước, mỗi năm chăm lo làm an sinh xã hội nhiều nhất cho 1 triệu người mà thôi.

Cùng với đó, theo số liệu của Bộ Tài chính, tính chung các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được ban hành, thực hiện năm 2021 hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân là khoảng 145 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, tính đến ngày 31/12/2021, ngân sách nhà nước đã quyết định chi 45.100 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19 và 28.900 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn, tổng cộng là 74.000 tỷ đồng…

Phấn đấu chiến thắng dịch bệnh, đưa kinh tế phục hồi và phát triển

2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 – 2025, nhưng cũng là năm “khó khăn chồng chất khó khăn” do sự tác động khốc liệt của đại dịch Covid-19. Tuy vậy, không hề nao núng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2022, kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá vẫn sẽ có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, dịch Covid-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021, rủi ro tiếp tục gia tăng… Những kết quả tích cực đạt được năm 2021 được kỳ vọng sẽ là động lực nền tảng để Chính phủ triển khai hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sau dịch bệnh, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 6-6,5% như mục tiêu Chính phủ đã đề ra.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh đến hành động để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém; kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được của Chính phủ qua nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo; hành động quyết liệt, hiệu quả; quyết tâm phấn đấu “2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị được ổn định; nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc”.