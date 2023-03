Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ 15h ngày 13/3/2023

(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định đồng loạt tăng giá xăng dầu kể từ 15h ngày 13/3/2023. Trong đó, giá xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 23.818 đồng/lít (tăng 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành)…

Cụ thể, Liên Bộ Công thương- Tài chính quyết định giá bán xăng E5RON92 tăng 385 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 22.806 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.818 đồng/lít.

Giá bán xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h ngày 13/3/2023. Ảnh: Hải Anh

Đồng thời, với tăng giá xăng, giá các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng. Dầu diesel 0.05S tăng 247 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 20.502 đồng/lít. Dầu hỏa được quy định giá bán không cao hơn 20.715 đồng/lít, tăng 241 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 15.279 đồng/kg, tăng 724 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Theo Liên Bộ Công thương- Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 1 đến 13/3/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 01/3/2023 và kỳ điều hành ngày 13/3/2023 là: 96.361 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,180 USD/thùng, tương đương tăng 2,31% so với kỳ trước); 100.253 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2.324 USD/thùng, tương đương tăng 2,37% so với kỳ trước); 104,331 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1.821 USD/thùng, tương đương tăng 1,78% so với kỳ trước); 103.145 USD/thùng dầu diezen (tăng 3.195 USD/thùng, tương đương tăng 3,20% so với kỳ trước); 453,495 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,003 USD/tấn, tương đương tăng 6,83% so với kỳ trước).