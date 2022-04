Xăng dầu “hạ nhiệt” - giá hàng hóa giảm theo

Sôi động thị trường đồ dùng học tập Tuần qua tại các siêu thị, nhà sách, cửa hàng kinh doanh đồ dùng học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí mua sắm bắt đầu sôi động do học sinh các khối tiểu học, trung học cơ sở và mầm non đến lớp trở lại. Giá các sản phẩm đồ dùng học tập được đánh giá không có nhiều biến động so với những năm trước. Cụ thể, các loại tập vở, giấy kiểm tra từ những thương hiệu như Hồng Hà, Hải Tiến, Campus... có giá thành dao động từ 9.000 đến 25.000 đồng/quyển; bút bi, bút chì các loại của thương hiệu Thiên Long, KLONG... có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng/chiếc; bút dạ, bút nhấn dòng và bút xóa có giá từ 8.000 đến 20.000 đồng/chiếc; các loại cặp sách, ba lô có giá dao động từ 200.000 đến 1.300.000 đồng/chiếc, tuỳ vào kích cỡ của học sinh.