Xăng dầu Tây Nam S.W.P, Việt Tiệp, Đồng Tâm, Phú Mỹ dẫn đầu danh sách nợ thuế

Long An:

(TBTCO) - Theo danh sách công bố về doanh nghiệp nợ thuế mới nhất của Cục Thuế tỉnh Long An, tính đến hết ngày 31/7/2022, trên địa bàn tỉnh có 419 tổ chức, cá nhân nợ thuế, với số tiền nợ hơn 747 tỷ đồng.

Một góc TP. Tân An, tỉnh Long An. Ảnh TL

Cụ thể, trong đợt công bố danh sách mới nhất các tổ chức, cá nhân nợ thuế trên 90 ngày của Cục Thuế tỉnh Long An cho thấy, hiện đang có 419 công ty nợ thuế, với số tiền hơn 747 tỷ đồng.

Trong đó, "quán quân" nợ thuế trong đợt này là Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P – Chi nhánh Long An (số 21 Trương Văn Bang. MST 0315022575 – 002) đang nợ số tiền gần 370 tỷ đồng. "Á quân" là Công ty cổ phần Bia và nước giải khát Việt Tiệp (địa chỉ 748 ql1A, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An. MST 1101794054) đang nợ thuế với số tiền gần 111 tỷ đồng.

Tiếp theo danh sách là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm (địa chỉ Khu công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. MST 1100582970) nợ gần 59 tỷ đồng. Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Phú Mỹ (địa chỉ số 19C Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; MST 0302350635) nợ gần 32 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp nợ dưới 20 tỷ đồng là Công ty cổ phần Tập đoàn thép Nguyễn Minh (địa chỉ D6/31 ấp 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. MST 1101359647) nợ gần 14 tỷ đồng và Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Long An (số 40, ql1A, Khu đô thị Trung tâm hành chính, phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. MST 1101806020) cũng nợ hơn 12 tỷ đồng.

Nhóm nợ trên 5 tỷ đồng có 4 công ty gồm: Công ty cổ phần Innocons LA (văn phòng Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. MST 1101832052) nợ gần 8,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An (Khu phức hợp giải trí Khang Thông, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. MST 1100583413) nợ hơn 6,5 tỷ đồng.