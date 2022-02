(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP. Với đà tăng của thế giới, nhà điều hành đã tiếp tục điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước gần 1.000 đồng, vượt 26.280 đồng/lít kể từ 15h ngày 21/2.

Tăng giá xăng liên tiếp 5 lần trước áp lực giá thế giới

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, trong 10 ngày trở lại đây thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trước căng thẳng chính trị giữa Nga và Ucraine, trong khi dự trữ xăng dầu tại nhiều nước giảm và nhu cầu xăng dầu tăng khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/2/2022 và kỳ điều hành ngày 21/2/2022 là: 108,262 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,842 USD/thùng, tương đương +5,70% so với kỳ trước); 110,648 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,044 USD/thùng, tương đương +5,78% so với kỳ trước); 109,683 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 4,853 USD/thùng, tương đương +4,62% so với kỳ trước); 105,680 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,743 USD/thùng, tương đương +3,67% so với kỳ trước); 519,392 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 8,360 USD/tấn, tương đương +1,63% so với kỳ trước).

Xăng tiếp tục tăng giá gần 1.000 đồng, vượt 26.280 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Với sức ép của giá thị trường thế giới, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã buộc phải quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp và cũng là lần tăng thứ 4 liên tiếp trong năm 2022.

Cụ thể: giá xăng E5RON92 tăng thêm 960 đồng/lít, từ mức 24.571 đồng/lít lên mức 25.531 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng thêm 960 đồng/lít, từ mức 25.322 đồng/lít lên mức 26.282 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá xăng RON 95 trong nước hiện đã vượt đỉnh lịch sử và xác lập kỷ lục mới (thời điểm ngày 7/7/2014, xăng E5 RON 92 có giá 25.640 đồng/lít, xăng RON 95 giá 26.140 đồng/lít). Đồng thời, các mặt hàng dầu tăng 750 đồng/lít với dầu hỏa, lên mức cao nhất là 19.501đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 940 đồng/lít, từ 19.865 đồng/lít lên mức 20.800 đồng/lít; dầu mazut tăng 280 đồng/lít, lên mức 17.930 đồng/lít. Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người tiêu dùng Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, liên bộ đã thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi từ 200 - 400 đồng/lít. Cụ thể, chi sử dụng Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut không chi. Theo tính toán của cơ quan điều hành, nếu không sử dụng quỹ BOG, giá xăng, dầu sẽ tăng tới hơn 1.200 đồng/lít.

Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Do đó, liên bộ đảm bảo thực hiện việc điều hành giá xăng dầu theo chủ trương của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang được phục hồi.

Liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ duy trì chi sử dụng Quỹ BOG đối với dầu diesel để bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới, góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2022,

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; hỗ trợ việc duy trì nguồn cung xăng dầu từ các nguồn (kể cả nhập khẩu) cho thị trường và bảo đảm duy trì công cụ Quỹ BOG ở mức phù hợp để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới.

Đồng thời, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có./.