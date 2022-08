Xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán được hỗ trợ từ yếu tố vĩ mô và định giá

(TBTCO) - Đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An làm trưởng đoàn, tham gia chương trình Đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 4, diễn ra tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ từ ngày 26/07/2022 đến 30/07/2022.