(TBTCO) - Trong năm 2023, ngành Dự trữ Nhà nước đã triển khai tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các mặt công tác, nhất là xuất cấp kịp thời, bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia. Ngành Dự trữ Nhà nước khẩn trương triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024 quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm.

Xuất cấp, hỗ trợ nhân dân kịp thời

Báo cáo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra ngày 26/12/2023 cho thấy, trong năm 2023 Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) theo thẩm quyền đã có các quyết định xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ; tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền khoảng 1.509,7 tỷ đồng và tạm xuất hàng với giá trị khoảng 31 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) đã xuất cấp lương thực, vật tư, thiết bị DTQG trị giá khoảng 1.448 tỷ đồng, gồm: xuất cấp 108.118 tấn gạo DTQG trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng; xuất cấp vật tư, thiết bị trị giá khoảng 148 tỷ đồng. Các cục DTNN khu vực cũng đã thực hiện xuất cấp thiết bị, vật tư cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai gồm: 30 bộ xuồng; 1.220 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 159.730 chiếc phao cứu sinh các loại; 147 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ; 43 bộ máy phát điện các loại, 23 bộ thiết bị khoan cắt, 10 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp các mặt hàng trị giá khoảng 58,1 tỷ đồng. Bộ Y tế xuất cấp các mặt hàng trị giá khoảng 3,6 tỷ đồng.

Qua ý kiến của các cục DTNN khu vực cho thấy, nhiều đơn vị cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ xuất cấp hàng hóa, vật tư DTQG, như Cục DTNN khu vực: Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hà Nội, Nghĩa Bình, Đà Nẵng, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh…

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đà Nẵng Võ Xuân Nguyên cho biết, năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn song với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, Cục DTNN khu vực Đà Nẵng đã nhập kho đủ 11.500 tấn gạo với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng DTQG, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch trước thời hạn được giao. Bên cạnh hoàn thành các nhiệm vụ trên, Cục DTNN khu vực Đà Nẵng đã kịp thời xuất cấp hơn 2.142 tấn gạo DTQG để hỗ trợ nhân dân và học sinh các địa phương, hoàn thành 100% kế hoạch được giao...

Theo đánh giá chung, năm 2023, các bộ, ngành quản lý hàng DTQG đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xuất cấp hàng DTQG nhanh chóng, kịp thời góp phần phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; từng bước giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; qua đó, tăng thêm sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, việc thực hiện xuất cấp kịp thời viện trợ cho nước bạn (Cuba) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đặc biệt, sự hợp tác toàn diện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân nước bạn, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Bên cạnh xuất cấp kịp thời lương thực, thiết bị, vật tư DTQG, thời gian qua, ngành DTNN đã thực hiện tốt công tác bảo quản và quản lý chất lượng hàng DTQG.

Để tăng cường quản lý chất lượng gạo nhập kho DTQG năm 2023, Tổng cục DTNN đã có Văn bản số 1045/TCDT-KHCNBQ ngày 10/7/2023; tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng hàng DTQG kết hợp với kiểm tra hàng hóa mùa xuân, phong trào xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp và kiểm tra công tác bảo quản tại 12 cục DTNN khu vực.

Tổng cục DTNN cũng đôn đốc các đơn vị kiểm tra chất lượng hàng xuất kho, lập ghi chép hồ sơ chất lượng hàng theo quy định; qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị và qua kiểm tra chất lượng hàng DTQG lưu kho, xuất kho đảm bảo theo quy định; tỷ lệ hao hụt thóc, gạo khi xuất kho đều nhỏ hơn hoặc bằng định mức quy định.

Đối với mặt hàng vật tư, thiết bị do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý, Tổng cục đã hướng dẫn các đơn vị nhập, xuất, bảo quản đối với mặt hàng mới chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thực hiện kiểm tra chất lượng, quy trình lấy mẫu để kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại cơ quan chuyên môn theo tiến độ nhập hàng đối với mặt hàng phao tròn cứu sinh, nhà bạt cứu sinh, thiết bị phóng dây cứu hộ...

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách đề nghị, các cục trưởng cục DTNN khu vực phấn đấu và cam kết hoàn thành chỉ tiêu mua hàng DTQG năm 2024, trước hết là nhập gạo DTQG kế hoạch năm 2024; chủ động trong công tác triển khai kế hoạch, tập trung cao độ cho việc triển khai các dự án đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất và công tác nhập, xuất luân phiên đổi hàng; bảo quản hàng DTQG đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định.

Các cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ các địa phương bảo đảm kịp thời, hiệu quả; đồng thời chủ động tham mưu trong xây dựng về cơ chế chính sách, rà soát, kịp thời đề xuất với Tổng cục sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập để ban hành phục vụ cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ; ý kiến tham gia trong xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo chất lượng; thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đầy đủ nội dung theo yêu cầu, số liệu chính xác, hồ sơ đầy đủ.

Đồng thời, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống dự trữ nhà nước. Đề cao trách nhiệm nêu gương của Thủ trưởng đơn vị, cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành mệnh lệnh hành chính./.