Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh:

(TBTCO) - Trong những tháng cuối năm, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Theo đó, cục sẽ thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhập kho hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia; sẵn sàng nguồn lực phục vụ nhiệm vụ xuất cấp thường xuyên và đột xuất cấp bách; bảo quản tốt hàng hóa dự trữ quốc gia; duy trì xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Hoàn thành kế hoạch xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thiên tai khó lường, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cho biết, đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập kho 15.500 tấn gạo đảm bảo số lượng và chất lượng. Năm 2022, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh được Tổng cục DTNN giao mua nhập 9.500 tấn thóc. Cục đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị chủ động trong kê lót, sát trùng; chuẩn bị kho và các trang thiết bị phục vụ nhập kho thóc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động, linh hoạt xây dựng phương án giá mua, kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng trình Tổng cục DTNN phê duyệt. Đơn vị quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhập thóc năm 2022.

Công tác quản lý chất lượng và bảo quản an toàn hàng DTQG luôn được Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh chú trọng triển khai.

Về công tác nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia (DTQG), đơn vị cũng đã hoàn thành nhập kho 2 bộ máy phát điện loại 137KVA-150KVA; 10 bộ máy khoan phá bê tông; 10.000 chiếc phao áo cứu sinh đưa vào bảo quản, phục vụ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong phòng chống thiên tai.

Đại diện Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cho biết, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xuất cấp hàng DTQG, đơn vị luôn chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương để nắm tình hình, xây dựng và thực hiện các kế hoạch giao nhận phù hợp, kịp thời, chất lượng hàng hóa đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu của địa phương và nhân dân.

Nhờ đó, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch xuất cấp từ nguồn DTQG gồm: hơn 1.100 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; hơn 700 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng dịch Covid-19; hơn 1.600 tấn để hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (học kỳ II năm học 2021-2022).

Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp

Song song với các nhiệm vụ trên, công tác quản lý chất lượng và bảo quản an toàn hàng DTQG luôn được Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh chú trọng triển khai. Theo đó, đơn vị đã thường xuyên chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo quản hàng DTQG gắn với công tác kiểm tra, giám sát, chuyên quản hàng kỳ, đảm bảo nắm bắt kịp thời về tình trạng chất lượng hàng DTQG, có phương pháp xử lý phù hợp.

Đặc biệt, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp được nâng tầm, xây dựng vùng kho, ngăn kho kiểu mẫu với quy mô toàn diện. Đến nay, tất cả các kho dự trữ trong quy hoạch của cục đều đạt tiêu chí đề ra theo kế hoạch, phong trào này đã đi sâu và trở thành ý thức tự giác của mỗi công chức, mỗi vùng kho. Nhờ triển khai một cách bài bản, khoa học, phong trào này đã được các đơn vị hưởng ứng tích cực, tạo ra sức lan tỏa lớn. Nhiều giải pháp, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được các đơn vị áp dụng. Thực hiện cơ chế gắn công tác bảo quản hàng hóa trong kho với lao động ngoài kho cho mỗi cá nhân làm tăng tính trách nhiệm, sự tự giác cho người lao động.

Xây dựng tiêu chí riêng phù hợp với thực tiễn Trong nhiều năm qua, Cục DTNN Khu vực Nghệ Tĩnh luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp của Tổng cục DTNN. Trên cơ sở mô hình chung của tổng cục, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã cụ thể hóa, xây dựng và quy định các tiêu chí riêng về vùng kho an toàn, vùng kho xanh, vùng kho sạch đẹp phù hợp với thực tiễn tại đơn vị. Nhờ triển khai một cách bài bản, khoa học, phong trào này đã được các đơn vị hưởng ứng tích cực, tạo ra sức lan tỏa lớn. Nhiều giải pháp, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được các đơn vị áp dụng.

Theo Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh, trong những tháng cuối năm, đơn vị nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, Cục tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhập kho 9.500 tấn thóc DTQG đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian theo quy định; tổ chức tiếp nhận vật tư do Tổng cục DTNN đấu thầu; hoàn thành các kế hoạch xuất cấp hàng DTQG phục vụ nhiệm vụ chính trị và kế hoạch xuất đổi hàng của Tổng cục DTNN giao...

Về bảo quản hàng hóa DTQG, đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng hàng DTQG trước, trong và sau nhập kho; kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG lưu kho, xuất kho; tổ chức thực hiện công bảo quản thường xuyên và định mức kinh tế kỹ thuật đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục DTNN thực hiện duy trì xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp. Phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua xây dựng Vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”; bảo quản tốt hàng hóa DTQG; tích cực áp dụng những sáng kiến, cải tiến trong công tác quản lý, kỹ thuật. Đồng thời không ngừng đổi mới phương thức thực hiện để đưa phong trào ngày một phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới.