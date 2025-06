(TBTCO) - Ngày 18 và 19/6/2025, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Tấn Cận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính cùng đại diện Văn phòng, các ban tham mưu thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy các Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính; đại diện Đảng ủy các đơn vị trực tiếp làm công tác Dự trữ quốc gia (Bộ Quốc phòng, Bộ Công An), đại diện Đảng ủy Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; cùng 105 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị ở 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước.

Đồng chí Lê Tấn Cận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Đoàn kết, quyết tâm bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là nhiệm kỳ của thách thức và quyết tâm, của cải cách, đổi mới, của hiện đại và phát triển, nhằm hướng tới xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước, hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả và phát triển bền vững, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Để hoàn thành được trọng trách lớn, đòi hỏi mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, xây dựng để đóng góp cho sự thành công của Đại hội”, đồng chí Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, với những thành quả, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo cũng như phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thời gian qua, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước và tập thể Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ triển khai các nhiệm vụ Bộ Tài chính giao, với cơ cấu hợp lý, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất cấp bách khác.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Trong nhiệm kỳ 2020 đến 2025, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Cục để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; không ngừng củng cố và phát triển tổ chức Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững truyền thống đoàn kết trong nội bộ Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước đặt mục tiêu là: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Cục Dự trữ Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, chủ động, kịp thời quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ngành Tài chính đến năm 2030.

Đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước phát biểu. ẢNh: Đức Minh

Hiện thực hóa các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính trong lĩnh vực quản lý Dự trữ Quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng tập trung thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước.

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Thị Phố Giang phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát triển ngành Dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận biểu dương những thành quả to lớn, đáng khích lệ mà toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành Dự trữ đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, tình hình thế giới và trong nước dự báo tiếp tục có những biến động nhanh chóng, phức tạp. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai sẽ ngày càng gia tăng. Trong khi đó, yêu cầu về xây dựng lực lượng Dự trữ Quốc gia hiện đại, chủ động, hiệu lực, hiệu quả ngày càng cấp thiết.

Trước tình hình đó, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển ngành DTQG trong giai đoạn mới. Tham mưu hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật; phát triển hệ thống kho hiện đại, phân bố hợp lý; nâng cao chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia.

Hai là, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và quốc phòng an ninh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho dự trữ quốc gia; tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Đức Minh

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ. Phải xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, trong sạch về đạo đức, vững vàng về chính trị tư tưởng, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh, trình độ, kỷ luật, trách nhiệm cao. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ gắn với việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Năm là, tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc chăm lo đời sống, tạo động lực thi đua trong toàn ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cùng các đại biểu tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm của Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước trong công tác chỉ đạo Đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của Cục.

“Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, cần nhanh chóng ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy và Ban lãnh đạo Cục. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu thành Chương trình, Kế hoạch công tác toàn khóa và hàng năm. Thực hiện phân công cụ thể đối với từng cấp ủy viên cũng như toàn thể đảng viên, làm cơ sở triển khai thực hiện cũng như kiểm điểm trách nhiệm, phân loại, đánh giá hằng năm và cuối nhiệm kỳ”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.