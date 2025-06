Cục Dự trữ Nhà nước triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Ngày 27/6/2025, tại Cần Thơ, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Hội nghị Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Cục Dự trữ Nhà nước và Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dự trữ quốc gia. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo.

Cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của dự trữ quốc gia ngày càng được khẳng định rõ nét. Dự trữ quốc gia không chỉ là lực lượng hậu cần chiến lược, mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng của Chính phủ, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại, đặc biệt trong các tình huống đột xuất, khẩn cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách, Cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia, góp phần tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tình hình mới.

Những chính sách này không chỉ phản ánh tư duy đổi mới trong quản lý, mà còn đặt ra yêu cầu rất cao trong tổ chức thực thi - đòi hỏi chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, từ xây dựng pháp luật đến tổ chức triển khai trên thực tế.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ cho biết, sau thời gian tích cực triển khai, đến nay, việc chuyển đổi mô hình từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước sang Cục Dự trữ Nhà nước theo mô hình 2 cấp đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm tinh gọn, thông suốt, không gây xáo trộn trong công tác chuyên môn. Các quy trình nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin đã được điều chỉnh thống nhất, đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc để đến thời điểm hiện tại bộ máy mới đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Hồ Quang Thanh - Trưởng ban Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại địa bàn quản lý và xử lý cơ sở vật chất sau sáp nhập, công tác quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia cũng đã được Cục Dự trữ Nhà nước quan tâm và chủ động triển khai,

Cụ thể như, Cục đã tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch nhập 220.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 6/3/2025. Đến hết ngày 25/6/2025, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã nhập kho dự trữ quốc gia 215.343,1 tấn/220.000 tấn gạo, tương ứng 98% chỉ tiêu kế hoạch (trong đó, có 10 chi cục đã hoàn thành nhập kho 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao). Số lượng còn lại, các đơn vị tiếp tục nhập kho đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2025 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Cũng theo ông Hồ Quang Thanh, trước diễn biến bất lợi của thị trường lúa, gạo trong và ngoài nước, thực hiện chỉ đạo khẩn trương của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 4/3/2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt và tinh thần trách nhiệm cao, nhanh chóng tham mưu cho Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung kế hoạch mua tăng 280.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia (gồm 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc).

Việc triển khai đề xuất chỉ trong thời gian ngắn, qua nhiều bước thẩm định và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, đã thể hiện rõ sự chủ động, kịp thời và quyết liệt của Cục Dự trữ Nhà nước trong việc ổn định thị trường, hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo cho nông dân, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp, thiên tai và dịch bệnh.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Theo Cục trưởng Bùi Tuấn Minh, Cục Dự trữ Nhà nước triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành nền tảng “Dự trữ số”; và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2025/NĐ-CP – đánh dấu bước tiến quan trọng trong phân cấp, phân quyền, đổi mới công tác quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

Chủ động thích ứng, triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Dự trữ trong thời gian qua.

Trong bối cảnh có nhiều yêu cầu mới đặt ra, ngành Dự trữ đã chủ động thích ứng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và điều hành dự trữ quốc gia, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng dự trữ trong tình huống khẩn cấp, đột xuất.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận chỉ đạo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, đảm bảo hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao phó.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Thứ trưởng đề nghị toàn ngành Dự trữ tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển ngành Dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới. Tham mưu hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật; phát triển hệ thống kho hiện đại, phân bố hợp lý; nâng cao chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia.

Cùng với đó, ngành Dự trữ chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và quốc phòng an ninh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho dự trữ quốc gia; tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục rà soát hoàn thiện mô hình tổ chức mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính. Mỗi cán bộ, công chức trong ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.