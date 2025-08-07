Nhanh chóng ổn định bộ máy, sẵn sàng nhập bổ sung 8.000 tấn gạo dự trữ

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II:

(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 8/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã thực hiện 2 đợt sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quyết định của cấp có thẩm quyền, đồng thời khẩn trương nhập bổ sung 8.000 tấn gạo vào kho dự trữ quốc gia.

Tổ chức bộ máy dần vận hành thông suốt

Ngày 4/8/2025, Tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt tình hình triển khai sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các đơn vị ngành dọc thuộc Bộ Tài chính tại địa phương (Tổ công tác số 3 của Bộ Tài chính) do bà Trần Thị Tuyết Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II.

Đoàn công tác số 3 của Bộ Tài chính làm việc về sắp xếp tổ chức bộ máy tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II. Ảnh: Phan Tuân

Báo cáo với Tổ công tác số 3, ông Nguyễn Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II cho biết, tính đến tháng 8/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã thực hiện 2 lần sắp xếp bộ máy theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và quyết định của cấp có thẩm quyền. Theo đó, trong lần thứ nhất, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025. Địa bàn quản lý sau sắp xếp lần này gồm 9 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang.

Lần thứ hai, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy do thay đổi địa bàn quản lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Địa bàn quản lý của đơn vị sau sắp xếp gồm 2 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), tỉnh Đồng Nai (Đồng Nai cũ, Bình Phước cũ).

Tại lần sắp xếp tổ chức, bộ máy lần thứ hai, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II quản lý cơ sở, kho tàng dự trữ quốc gia trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai) với 3 điểm kho hiện hữu là: ĐK3.KV2 - Kho dự trữ Dĩ An, ĐK4.KV2 - Kho dự trữ Bến Cát, ĐK6.KV2 - Kho dự trữ Đồng Nai. Đơn vị cũng đã thực hiện bàn giao 3 điểm kho về Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV, gồm: ĐK1.KV14 - Kho dự trữ Tây Ninh, ĐK3.KV14 - Kho dự trữ Long An, ĐK16.KV14 - Kho dự trữ Trâm Vàng.

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II Nguyễn Minh Trí cho biết, quá trình sắp xếp bộ máy, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn như phân cấp quản lý bộ máy, nhân sự; triển khai thực hiện nhiệm vụ; tài chính, tài sản, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện, cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động của đơn vị; thực hiện chế độ, chính sách cho công chức và người lao động…

Các khó khăn trên chủ yếu xuất phát từ thay đổi về mô hình tổ chức, bộ máy, cơ cấu nhân sự; di dời về trụ sở mới, dôi dư các trụ sở làm việc cũ; chi phí do phát sinh các nhiệm vụ mới, cán bộ công chức di chuyển đi làm xa, khó khăn chỗ ở, nhất là với điều kiện sinh hoạt đắt đỏ ở TP. Hồ Chí Minh…

Cũng theo ông Trí, với quyết tâm cao nhất, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã quán triệt, quyết liệt thực hiện chủ trương “vừa chạy, vừa xếp hàng”; không để công việc bị chậm trễ, ngắt quãng; điều hành hoạt động thông suốt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện quá trình sắp xếp tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, thay mặt Tổ công tác số 3, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính), bà Trần Thị Tuyết Lan đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Mặc dù khối lượng công việc phát sinh lớn, thay đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy và khó khăn liên quan đến nhân sự, quản lý điều hành, cơ sở vật chất, đi lại của cán bộ công chức… nhưng qua kiểm tra, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã thực hiện đúng theo các hướng dẫn của cấp thẩm quyền về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; hồ sơ bàn giao, tiếp nhận được lập đầy đủ, gọn gàng; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất cao; các nhiệm vụ được giao triển khai thông suốt…

Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Song song với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II tạo điều kiện thuận lợi nhất để công chức trong đơn vị phát huy hiệu quả công tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là thực hiện nhập lương thực, vật tư và bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II kiểm tra công tác nhập gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Đề cập tới nhiệm vụ nhập lương thực dự trữ quốc gia năm 2025, bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Phòng Quản lý hàng dự trữ (Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II) cho biết, trong năm 2025, triển khai Quyết định số 59/QĐ-DTNN ngày 12/3/2025 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về nhập kho dự trữ quốc 21.000 tấn gạo, đơn vị đã khẩn trương thực hiện các bước trong quy trình mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đơn vị đã tổ chức đấu thầu thành công 19 gói thầu, trong đó đấu thầu qua mạng thành công 18/19 gói thầu với số lượng 19.800 tấn gạo và mua sắm trực tiếp 1 gói thầu với số lượng 1.200 tấn; hoàn thành nhiệm vụ đấu thầu 21.000 tấn gạo, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch.

Năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II được giao nhập: 800 nhà bạt cứu sinh các loại (300 bộ loại16,5 m2; 200 bộ loại 24,5 m2; 200 bộ loại 24,75 m2; 100 bộ loại 60 m2), 15.000 phao áo cứu sinh và 10 bộ máy phát điện.

Thực hiện Công văn số 278/DTNN-TCQLH ngày 23/4/2025 của Cục Dự trữ Nhà nước về tổ chức đấu thầu mua gạo nhập kho, ngay sau khi mở thầu ngày 17/4/2025, đơn vị đã tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu, hoàn tất các thủ tục về đấu thầu và ký kết 18 hợp đồng mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia với các đơn vị trúng thầu đợt 1 vào ngày 29/4/2025. Đối với gói thầu mua sắm trực tiếp, đơn vị ký hợp đồng vào ngày 28/5/2025.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, cùng với sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt của lãnh đạo Chi cục, đến hết ngày 10/6/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã hoàn thành nhập kho 21.000 tấn gạo, đảm bảo chất lượng và vượt thời gian quy định 20 ngày, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhập gạo dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Huyền, triển khai Quyết định số 499/QĐ-CDT ngày 14/7/2025 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị được giao nhập bổ sung 8.000 tấn gạo, tại 3 Điểm kho dự trữ, trong đó: Điểm kho ĐK3.KV2 (Kho Dĩ An) nhập 3.300 tấn, ĐK4.KV2 (Kho Bến Cát) nhập 1.200 tấn và ĐK6.KV2 (Kho Đồng Nai) nhập 3.500 tấn gạo.

Ngay sau khi nhận được quyết định giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch mua tăng lương thực của cấp trên, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã khẩn trương chỉ đạo các điểm kho thực hiện dồn chuyển vật tư, chuẩn bị kho tàng, công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác nhập hàng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị nhập hàng đã sẵn sàng; công tác lựa chọn nhà thầu đang được đơn vị triển khai thực hiện. Căn cứ lượng hàng được giao và tình hình kho tàng hiện có, đơn vị triển khai 7 gói thầu, mỗi gói thầu từ 1.100 tấn - 1.200 tấn, dự kiến phê duyệt hồ sơ mời thầu và đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 5/8/2025.q