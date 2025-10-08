Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I khẩn trương nhập thóc dự trữ năm 2025

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã tiến hành đấu thầu và mua bổ sung 6.800 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia. Hiện đơn vị đã hoàn thành nhập hơn 80% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Triển khai đúng quy trình đấu thầu mua 6.800 tấn thóc

Bà Nguyễn Thúy Hồng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số

499/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước và các văn bản hướng dẫn triển khai công tác đấu thầu, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I (quản lý các điểm kho trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ) khẩn trương xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 6.800 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025. Đơn vị phân chia kế hoạch thành 7 gói thầu, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đã triển khai đóng mở thầu 2 đợt (đợt 1 vào ngày 11/8/2025, đợt 2 vào ngày 18/8/2025).

Cán bộ, thủ kho Điểm kho ĐK9.KVI triển khai quy trình bảo quản thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025. Ảnh: Thúy Hằng

Kết quả, vào ngày 11/8/2025, cùng với 8 chi cục dự trữ nhà nước khu vực, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I tiến hành đóng mở thầu 7 gói thầu mua 6.800 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025. Cụ thể: 2 gói thầu mua 1.750 tấn thóc nhập kho Đông Anh, điểm kho ĐK1.KV1; mua 1.350 tấn thóc nhập kho Mông Hóa, điểm kho ĐK9.KV1; gói thầu số 4 mua 1.100 tấn thóc nhập kho tại Điểm kho ĐK15.KV1 (trong đó 400 tấn tại kho Thanh Oai, 700 tấn tại kho Đồng Tâm); mua 900 tấn thóc nhập kho Phúc Yên, ĐK8.KV1; mua 700 tấn thóc nhập kho Hương Canh, ĐK14.KV1; mua 1.000 tấn thóc nhập kho Vĩnh Tường (Hòa Loan), ĐK13.KV1.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I thực hiện nghiêm túc quy trình đầu thầu mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia, công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các nhà thầu có nhu cầu đều được tiếp cận thông tin mời thầu nhanh chóng, chính xác; qua đó góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, minh bạch.

Thông tin về quá trình đấu thầu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý hàng dự trữ (Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I) Phạm Thị Kim Oanh cho biết, trong đợt I, đơn vị đã thực hiện mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và triển khai các bước theo quy định của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, sau khi mở thầu, 5 gói thầu có 1 - 2 nhà thầu tham dự, 2 gói thầu không có nhà thầu tham dự.

Đối với 5 gói thầu có nhà thầu tham dự, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Ngày 22/8/2025, đơn vị đã ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu này và đến ngày 26/8/2025 thực hiện ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Đối với các gói thầu 1 và 2 (mua 1.750 tấn thóc nhập kho dự trữ Đông Anh) không có nhà thầu tham dự, đơn vị thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 18/8/2025 (theo điểm b Khoản 4 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP về xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng và không qua mạng). Sau khi ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu này, ngày 4/9/2025, đơn vị ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam và đôn đốc nhà thầu sớm giao hàng.

Đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ

Về tiến độ nhập thóc, bà Oanh cho hay, đến ngày 7/10/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã nhập được 5.449 tấn thóc, đạt tỷ lệ hơn 80,1% kế hoạch được giao. Trong đó, có 2 điểm kho đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch (ĐK9.KV1 và ĐK15.KV1).

Các điểm kho còn lại vẫn đang tiếp tục nhập. Cụ thể, điểm kho ĐK1.KV1 đã nhập 1.205 tấn/1.750 tấn, đạt 68,85%; điểm kho ĐK8.KV1 đã nhập 657 tấn/900 tấn, đạt 73 %; điểm kho ĐK13.KV1 đã nhập 572 tấn/1.000 tấn, đạt 57,2%; điểm kho ĐK14.KV1 đã nhập 565 tấn/700 tấn, đạt 80,71%.

Phó Chi cục trưởng Nguyễn Thúy Hồng chia sẻ, trong quá trình triển khai kế hoạch mua bổ sung 6.800 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ chủ quan đến khách quan. Đơn cử, bên cạnh việc nhập thóc, đơn vị cũng tiến hành nhập gạo, xuất gạo hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I, năm học 2025 - 2026, nên thiếu nhân lực khi thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc bốc xếp hàng.

Từ đầu tháng 9/2025 đến nay, liên tiếp nhiều cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây nhiều thiệt hại trên diện rộng. Đặc biệt, bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Yếu tố thời tiết không thuận lợi cũng là nguyên nhân khiến việc nhập hàng dự trữ bị ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các đơn vị thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực I đã phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp để thực hiện đồng bộ từng khâu công việc, từ kiểm tra, tiếp nhận, bảo quản ban đầu đến nghiệm thu và kiểm định cân. Nhờ đó, toàn bộ thóc đã nhập kho đều được bảo đảm đủ số lượng, đúng chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không để xảy ra sai sót hay vướng mắc. Đơn vị phấn đấu sớm hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao năm 2025.

Phụ trách điểm kho ĐK9-KV1, bà Đinh Thuý Hằng cho biết, song song với việc thực hiện quy trình đấu thầu qua mạng mua 1.350 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia, đơn vị đã khẩn trương chuẩn bị nhân lực, kho, công cụ, dụng cụ, phương tiện..., đồng thời xây dựng các phương án cụ thể để sẵn sàng đối phó với tình huống thời tiết mưa, bão xảy ra nhằm kịp thời nhập gạo vào kho, đảm bảo tiến độ, chất lượng, số lượng theo quy định.

"Để đảm bảo tiến độ nhập kho, sau khi ký kết các hợp đồng mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia với Công ty TNHH Hoàng Đạt, Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam, chúng tôi thường xuyên liên hệ nhà thầu có kế hoạch giao hàng, bám sát kế hoạch giao hàng, đôn đốc nhà thầu chuẩn bị hàng, phương tiện vận chuyển, phấn đấu thời gian hoàn thành nhập kho trước thời hạn Cục Dự trữ Nhà nước quy định", bà Hằng nói.

Đề cập tới chất lượng thóc nhập kho dự trữ, bà Hằng nhấn mạnh, trước khi nhập thóc vào từng kho, các thủ kho đã thực hiện vệ sinh kho sạch sẽ, kê lót đầy đủ, có biên bản nghiệm thu bảo quản lần đầu. Thóc được nhập vào kho đều xếp bao ngay ngắn, thẳng hàng, đảm bảo khoảng cách với trần, tường theo quy định.