Bảo đảm nguồn lực và chính sách đặc thù cho doanh nghiệp an ninh quốc phòng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 97/2025/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các chính sách tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và thay thế Thông tư số 151/2016/TT-BTC.

Tăng cường nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Theo Thông tư 97/2025/TT-BTC, Nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để đảm bảo kinh phí cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong thực hiện các nhiệm vụ đặc thù. Các khoản chi được hỗ trợ bao gồm: quân trang, huấn luyện chiến đấu, diễn tập, công tác quốc phòng - an ninh, quan hệ quân dân, duy trì sản xuất trong thời gian tạm ngừng nhiệm vụ quốc phòng, cũng như hỗ trợ phúc lợi, y tế và giáo dục tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Trường hợp ngân sách và các nguồn lực chưa đáp ứng đủ, doanh nghiệp được phép chi trả và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi này không bị loại trừ khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nếu thực hiện đúng quy định của Chính phủ và các quy định cụ thể sau:

Chi quân trang: Thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 76/2016/NĐ-CP, Nghị định số 32/2013/NĐ-CP và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Chi nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện: Áp dụng cho lực lượng trong biên chế theo kế hoạch, chỉ lệnh của cấp có thẩm quyền. Nội dung, định mức chi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; chế độ, chính sách huấn luyện dự bị động viên theo Nghị định số 79/2020/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp an ninh quốc phòng được hỗ trợ duy trì hoạt động trong thời gian tạm ngừng sản xuất. Ảnh TL minh họa

Đáng chú ý, doanh nghiệp hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới được hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, công tác dân vận, và hỗ trợ đời sống cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Các khoản hỗ trợ bao gồm chi đào tạo nghề, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho người lao động trong thời gian tối đa 5 năm kể từ khi ký hợp đồng lao động.

Hỗ trợ duy trì hoạt động trong thời gian tạm ngừng sản xuất và bổ sung chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế

Đối với các dây chuyền, trang thiết bị sản xuất sản phẩm quốc phòng - an ninh khi tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Nhà nước sẽ bố trí ngân sách để duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành nhằm đảm bảo sẵn sàng phục vụ khi cần thiết.

Ngoài ra, Nhà nước cũng hỗ trợ quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 2 tháng lương thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp không đủ nguồn trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, khi Thông tư 97/2025/TT-BTC có hiệu lực sẽ tăng tính chủ động cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một điểm mới đáng chú ý của Thông tư là quy định về hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục và y tế tại những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì cơ sở riêng. Cụ thể, doanh nghiệp được hỗ trợ 50 triệu đồng/lớp/năm để mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non thuộc doanh nghiệp quản lý tại địa bàn chưa có trường lớp công lập.

Đối với y tế, doanh nghiệp có bệnh xá hoạt động ở khu vực đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tối đa 25% định mức trang bị y tế ban đầu cùng kinh phí đảm bảo tiền lương, phụ cấp và các chế độ bảo hiểm cho đội ngũ nhân viên y tế.

Quy định rõ về lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí

Tại Thông tư 97/2025/TT-BTC cũng quy định rõ, việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp được thực hiện đảm bảo nguyên tắc: Trường hợp doanh nghiệp và người lao động được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng một nội dung thì chỉ được hưởng chính sách cao nhất. Trường hợp, doanh nghiệp được NSNN bố trí kinh phí thực hiện theo chương trình, đề án, dự án cụ thể có các nhiệm vụ nêu trên thì thực hiện theo chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ phải lập dự toán chi tiết gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp và gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/7 để tổng hợp vào dự toán chi ngân sách thường xuyên. Việc thanh toán, chi trả và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, Thông tư 97/2025/TT-BTC cũng quy định lộ trình chuyển tiếp cho các doanh nghiệp đã được công nhận theo các nghị định trước đây, cho phép tiếp tục thực hiện các chính sách tài chính hỗ trợ trong thời hạn từ 3 đến 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

