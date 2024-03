Xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang Mỹ tăng cao kỷ lục

(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất sản phẩm mây, tre, cói và thảm Việt Nam với kim ngạch đạt con số kỷ lục, hơn 31,3 triệu USD, tăng trưởng tới 107,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê cho thấy, trong tháng 1/2024, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói và thảm của nước ta đạt hơn 79,7 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng trước đó và tăng 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nước ta có khoảng trên 1.000 làng nghề mây tre đan. Ảnh: TL

Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thu về 31,3 triệu USD, tăng trưởng tới 107,2% so với tháng 1/2023, chiếm tỷ trọng 39,2%. Kế tiếp đó là Anh với kim ngạch 5,3 triệu USD, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 6,6%. Nhật Bản đứng thứ ba, với 5,2 triệu USD trong tháng 1 năm 2024, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ trọng 6,5%.

Bên cạnh đó, ngay trong đầu năm 2024, một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Thụy Điển (288%), Canada (230%), Ý (119%), Trung Quốc (214%)...

Sản phẩm làm từ mây, tre, cói của Việt Nam có khả năng chiếm lĩnh 10% - 15% thị phần trên thị trường thế giới.