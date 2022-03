Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 6,3% so với quý I/2021; trong đó xuất khẩu đạt khoảng 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước khoảng 9,8 tỷ USD, giảm 3,5%; xuất siêu khoảng 3,0 tỷ USD, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.