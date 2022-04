2.000 doanh nghiệp và khoảng 40.000 lượt người đến dự Hội chợ VITM Hà Nội 2022

Chỉ trong gần 4 ngày (từ 31/3 đến 3/4) đã có khoảng 2.000 doanh nghiệp đến làm việc và khoảng 40.000 lượt người đến tham quan tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2022.

Ngày 3/4, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2022 đã bế mạc. Ban tổ chức hội chợ cho biết, đây là lần thứ 9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM với quy mô toàn quốc và cũng là năm rất đặc biệt, sau 2 năm tê liệt vì đại dịch Covid-19, VITM lại được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và quyết định của Chính phủ về mở cửa toàn diện du lịch Việt Nam từ 15/3/2022.

Hội chợ VITM là một trong các hoạt động đầu tiên, đánh dấu thời điểm bắt đầu các hoạt động phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19, VITM Hà Nội 2022 vẫn được tổ chức đàng hoàng, với sự tham gia của trên 500 doanh nghiệp từ 6 quốc gia và 52 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Theo truyền thống, VITM có 2 hoạt động chính, đó là hoạt động xúc tiến, quảng bá và cung cấp trực tiếp các sản phẩm du lịch cho doanh nghiệp, cho cộng đồng (B to B và B to C) và hoạt động chuyên môn nghề nghiệp thông qua việc tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, họp báo để trao đổi về đường lối phục hồi và phát triển ngành ở tầm vĩ mô (quốc gia) và tầm vi mô (doanh nghiệp).

Hội chợ đã thu hút được đông đảo du khách. Ảnh: T.M

Về hoạt động thứ nhất, để khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, chương trình kích cầu du lịch được triển khai tại VITM với sự tham gia tích cực của các hãng lữ hành và các hãng hàng không, đặc biệt là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Jetstar Pacific. Đã có khoảng 2.000 doanh nghiệp và khoảng 40.000 lượt người đến dự hội chợ trong 4 ngày qua.

Về hoạt động thứ 2, VITM 2022 đã tổ chức 25 sự kiện bên lề hội chợ, bao gồm: Diễn đàn du lịch 2022 “Phục hồi du lịch Việt Nam – Định hướng mới, hành động mới”; hội thảo về phát triển loại hình du lịch golf, phát triển nguồn nhân lực du lịch; Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2022 -2027; lễ ra mắt Câu lạc bộ Mice Việt Nam, các chương trình giới thiệu điểm đến của các địa phương, chương trình chuyển đổi số trong du lịch của Trung tâm Thông tin du lịch và các hoạt động bên lề khác.

Với các hoạt động sôi nổi, liên tục, cùng sự tham gia đông đảo của hàng ngàn doanh nghiệp, 4 ngày tổ chức Hội chợ VITM đã trở thành các ngày hội của doanh nghiệp du lịch Việt Nam./.