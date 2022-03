3 địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp quảng bá du lịch

Ngày 31/3, tại Hà Nội, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Ba địa phương - Một điểm đến, nhiều trải nghiệm” để giới thiệu sản phẩm mới chuẩn bị cho hoạt du lịch hè 2022.

Hội nghị nhằm quảng bá, giới thiệu những tiềm năng điểm đến của cụm du lịch Bắc Trung Bộ với những thông điệp: “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, “Du lịch Nghệ An: Về miền Ví Giặm - Xứ Nghệ ân tình”, "Du lịch Hà Tĩnh: Về Hà Tĩnh người ơi”.

Cụm du lịch Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh có tài nguyên du lịch phong phú, hội tụ những sản phẩm du lịch đa dạng như du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng biển… Chuẩn bị cho du lịch hè 2022, ba địa phương cũng chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch biển, khai thác tài nguyên thiên nhiên biển và các khu nghỉ dưỡng cao cấp đang hình thành tại đây. Hiện, ba địa phương đang triển khai hoạt động kích cầu với nhiều sản phẩm, dịch vụ giảm giá từ 20 - 50%.

Toàn cảnh hội nghị xúc tiến du lịch của ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, khẳng định ngành du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã sẵn sàng để đón khách du lịch trở lại với phương châm an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Hiện nay, các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã liên kết xây dựng nhiều sản phẩm hấp dẫn. Trong đó nổi bật là tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển (Thành nhà Hồ – khu di tích Kim Liên – khu du lịch biển Thiên Cầm…); tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm (Pù Luông - chinh phục đỉnh Pu Xai Lai Leng - khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông…); tour du lịch tự lái xe (caravan) theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là khu vực được thiên nhiên ưu đãi, giàu truyền thống và đa dạng bản sắc văn hóa nên có nhiều cơ hội để phát triển du lịch, nhất là mô hình hợp tác “3 địa phương, 1 điểm đến” sẽ mang lại giá trị rất lớn.

“Trong bối cảnh Việt Nam vừa mở cửa lại du lịch trong điều kiện mới, liên kết hợp tác được xác định vẫn là giải pháp hiệu quả giúp khởi động lại các hoạt động du lịch. Các liên kết này nếu triển khai tốt sẽ giúp mở rộng không gian du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng trải nghiệm cho du khách, góp phần thúc đẩy người dân đi du lịch trong nước và thu hút khách du lịch quốc tế quay trở lại Việt Nam” - ông Phạm Văn Thủy cho biết./.