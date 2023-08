5 nhóm lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng của Việt Nam

(TBTCO) - Trước tình trạng lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã đưa ra 3 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, đó là: Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, sử dụng mật khẩu an toàn và chủ động nâng cao kiến thức bảo mật.