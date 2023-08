7 tháng, Hà Nội thu hút gần 2,3 tỷ USD vốn FDI

(TBTCO) - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, bức tranh kinh tế Thủ đô Hà Nội trong 7 tháng đầu năm 2023 có nhiều dấu hiệu tích cực, thể hiện qua những con số tăng trưởng lạc quan.

Hà Nội thu hút gần 2,3 tỷ USD vốn FDI. Ảnh: TL

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, trong tháng 7/2023, TP. Hà Nội có 37 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,2 triệu USD.

Tính chung 7 tháng năm 2023, toàn thành phố thu hút 2,282 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, đăng ký cấp mới 233 dự án với số vốn đạt 97,5 triệu USD; 108 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 193,5 triệu USD; 190 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1,991 tỷ USD.

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2023 của Hà Nội đạt 1,406 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 211 triệu USD, tăng 9,2%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 189 triệu USD, tăng 2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 130 triệu USD, tăng 21,7%; xăng dầu đạt 101 triệu USD, tăng 16,3%; hàng nông sản đạt 97 triệu USD, tăng 88,3%. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 9,4 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố tháng 7/2023 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,9%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,7%; công nghiệp khai khoáng giảm 7,1%.