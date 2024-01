87 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý I/2024

(TBTCO) - Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.129,93 điểm, tăng 3,27% so với tháng 11/2023 và tăng 12,20% so với cuối năm 2022; VNAllshare đạt 1.154,49 điểm, tăng 4,42% so với tháng 11/2023 và tăng 18,94% so với cuối năm 2022; VN30 đạt 1.131,46 điểm, tăng 4,60% so với tháng 11/2023 và tăng 12,56% so với cuối năm 2022.