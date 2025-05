Quảng Ninh: Tổng thu từ du lịch trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5 ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng

Để đảm bảo du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, thuận tiện, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra và giám sát các điều kiện kinh doanh du lịch nhằm đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn, thuận tiện cho du khách. Các cơ sở lưu trú được yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Các khu du lịch có dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước và phương tiện vận chuyển khách phải đảm bảo an ninh, an toàn. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh du lịch phải thực hiện đúng quy định về giá niêm yết công khai. Công tác kiểm soát môi trường du lịch được duy trì suốt kỳ nghỉ lễ và mùa cao điểm.