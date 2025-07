Rạng Đông siết chi phí, giữ nhịp ổn định tài chính giữa biến động thị trường

(TBTCO) - Mặc dù doanh thu và lợi nhuận Rạng Đông giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025, nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì được hiệu quả tài chính nhờ siết chặt chi phí và kiểm soát công nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã Ck: RAL), doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.190 tỷ đồng, giảm 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đó, lợi nhuận gộp cũng sụt giảm 41%, còn 258 tỷ đồng.

Trong bối cảnh doanh thu suy yếu, công ty đã cắt giảm chi phí hoạt động để duy trì hiệu quả tài chính. Chi phí bán hàng giảm gần một nửa, còn 129 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm mạnh 35%, về mức 28,5 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 81 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần 2.717 tỷ đồng, giảm 45% so với nửa đầu năm 2024. Lợi nhuận trước thuế trong cùng kỳ cũng giảm 44,7%, còn 194 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 ở mức 395 tỷ đồng, công ty hiện đã hoàn thành gần 50% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh quý II/2025 của Rạng Đông. Nguồn: Rạng Đông.

Trong văn bản giải trình, Tổng giám đốc Rạng Đông cho biết, công ty đang đối mặt nhiều thách thức lớn khi môi trường cạnh tranh thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là sự tràn vào ồ ạt của hàng ngoại giá rẻ, chủ yếu từ Trung Quốc, cùng làn sóng chuyển đổi số và AI đang định hình lại toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Ngoài ra, áp lực từ các tập đoàn đa quốc gia với mô hình kinh doanh hiện đại và chính sách thuế của Mỹ – thị trường xuất khẩu chủ lực cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Rạng Đông. Trước tình hình này, công ty xác định ưu tiên nâng cao chất lượng tăng trưởng, kiểm soát rủi ro và đặc biệt siết chặt quản lý công nợ khách hàng để bảo toàn tài sản.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Rạng Đông ghi nhận 7.893 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.596 tỷ đồng; hàng tồn kho ở mức 2.243 tỷ đồng; tài sản cố định hữu hình ghi nhận 268 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản – đạt 3.314 tỷ đồng, giảm mạnh 24,1% (tương đương 1.050 tỷ đồng) so với đầu năm, chủ yếu do giảm khoản phải thu từ khách hàng. Cụ thể, chỉ tiêu này giảm 24,6%, còn 3.240 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý II/2025 là 4.626 tỷ đồng, giảm 7,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 4,56%, còn 3.387 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu RAL trong phiên sáng ngày 31/7 có giá 95.100 đồng/cổ phiếu, giảm 0,5% so với mức giá đầu tháng 7. Với hơn 23,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của Rạng Đông hiện đạt 2.237 tỷ đồng./.