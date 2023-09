ADB vinh danh HDBank là Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã Ck: HDB) được vinh danh “Leading Partner Bank in Vietnam” - Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2023 tại sự kiện Lễ trao giải TSCFP (Trade and Supply Chain Finance Program – Chương trình tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Singapore vào đầu tháng 9 vừa qua.

Đây là sự kiện thường niên do ADB tổ chức nhằm vinh danh những ngân hàng đối tác có đóng góp hàng đầu trong việc hỗ trợ thương mại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tiền thân là Chương trình Tài trợ thương mại (TFP), đến nay, chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng (TSCFP) của ADB đã hợp tác với hơn 240 ngân hàng đối tác trong khu vực và trên thế giới để thực hiện bảo lãnh và cho vay tài trợ thương mại. Đại diện HDBank được ADB vinh danh “Leading Partner Bank in Vietnam” - Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2023. HDBank và ADB đặt nền móng hợp tác từ năm 2016 với Thỏa thuận tín dụng phát hành - Issuing Bank Agreement. Kể từ đó đến nay, hai bên đã tiến hành nhiều bản ký kết vào năm 2019 (Confirming Bank Letter of Agree - Thỏa thuận Ngân hàng xác nhận), 2020 (Revolving Credit Agreement - Thỏa thuận tín dụng tuần hoàn), 2021 (ESMS Technical Assistance Letter Agreement - Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật về Hệ thống quản lý môi trường và xã hội). Nổi bật nhất, năm 2023 HDBank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ký kết thành công hợp tác với ADB về ESMS (Environmental and Social management System – Hệ thống quản lý về môi trường – xã hội). ADB là một ngân hàng phát triển thuộc khu vực được thành lập từ năm 1966 nhằm thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong những quốc gia đóng vai trò là thành viên sáng lập của ADB. Thông qua việc cung cấp các khoản vay, hỗ trợ kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại và đầu tư vốn chủ sở hữu cho các thành viên, đối tác, ADB cam kết thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương theo hướng bền vững và toàn diện. Đồng thời, ADB cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại chính sách, cung cấp dịch vụ tư vấn và huy động các nguồn tài chính thông qua các hoạt động đồng tài trợ thương mại, xuất khẩu và cho vay. Cho đến thời điểm hiện tại, HDBank tự hào là một trong những ngân hàng đối tác được ADB cấp hạn mức giao dịch lớn nhất tại Việt Nam. Hạn mức tổng đối với hoạt động Bảo lãnh Tài trợ thương mại (Guarantee Facility) và Vay tín dụng tuần hoàn (Revolving Credit Facility) được cấp cho HDBank đã tăng từ 125 triệu USD lên 145 triệu USD tính đến đầu năm 2023. Quá trình hợp tác không ngừng được mở rộng, cùng hạn mức tài trợ liên quan được nâng cao đã khẳng định uy tín và vai trò của HDBank trên thị trường, cũng như trong việc thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển bền vững cho tương lai, trách nhiệm với cộng đồng. Năng lực tài chính vững vàng, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động cùng với sự hậu thuẫn và kết nối chặt chẽ với các định chế tài chính hàng đầu thế giới để đa dạng và linh hoạt nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp, HDBank hiện một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu và chủ động trong góp phần thúc đẩy các nguồn lực phát triển kinh tế đất nước, chú trọng các động lực cho tăng trưởng như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu... HDBank kiên định chiến lược phát triển bền vững, tập trung cho bán lẻ và số hóa gắn với nỗ lực nâng cao trải nghiệm và giá trị cho khách hàng, hướng trọng tâm vào trục nông nghiệp và nông thôn, với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp SME và chuỗi giá trị. Giải thưởng là sự ghi nhận của quốc tế đối với HDBank thông qua những kiểm định khắt khe và đánh giá khách quan từ ADB. Đưa hợp tác đi vào chiều sâu, HDBank và ADB có các cuộc gặp gỡ thường kỳ, hỗ trợ tốt hơn hoạt động kinh doanh của HDBank, giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng. Với hiệu quả của khai thác hạn mức tín dụng, hỗ trợ khách hàng của mình, HDBank kỳ vọng hạn mức được tăng thêm trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế./

Hải Băng