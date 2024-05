AI: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, người tiêu dùng khỏi hàng giả hàng nhái

(TBTCO) - Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT), người tiêu dùng có thể tiến hành các giao dịch trên sàn TMĐT một cách thuận tiện, tiết kiệm được thời gian và chi phí để hoàn tất các giao dịch. Tuy nhiên, đồng thời với ưu điểm nêu trên, giao dịch qua TMĐT đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng và gian lận...

Theo báo cáo tổng kết An ninh mạng Việt Nam năm 2023 và dự báo năm 2024 do Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS) công bố, tình trạng lộ dữ liệu của người dùng tại Việt Nam đã ở mức báo động.

Gian lận, lừa đảo và mất thông tin dữ liệu trong TMĐT không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm mất niềm tin từ phía khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín và doanh số bán hàng của doanh nghiệp.

Các vụ việc mất thông tin cá nhân thường bao gồm việc đánh cắp thông tin thanh toán, thông tin cá nhân và tài khoản đăng nhập từ các trang web TMĐT bị xâm nhập, dẫn đến nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho người dùng. Thiệt hại do gian lận TMĐT trong những năm gần đây đã được tính đến hàng nghìn tỷ đồng. Bộ Công an đã phải cảnh báo, xử lý hàng chục triệu vụ việc có liên quan đến xâm phạm cơ sở dữ liệu cá nhân.

Nguy hại hơn nữa là xuất hiện sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng có xu hướng nhắm vào doanh nghiệp TMĐT. Theo NCS, trong năm 2023 có 13.900 vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tại Việt Nam. Như vậy, trung bình mỗi tháng xảy ra 1.160 vụ, tăng 9,5% so với năm 2022. Các cuộc tấn công thường nhắm vào dữ liệu khách hàng, thông tin thanh toán và cả cơ sở hạ tầng mạng của doanh nghiệp TMĐT.

Tổng cục Quản lý thị trường dự báo, trong khoảng 2 đến 3 năm tới, tỷ lệ gian lận thương mại trên TMĐT sẽ chiếm khoảng 50 - 60% so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung. Đây là một con số đáng lo ngại, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề gian lận trên thị trường TMĐT tại Việt Nam.

Đối mặt với thách thức mất an toàn an ninh mạng, các cơ quan chức năng cũng nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp ngăn chặn gian lận, lừa đảo và đánh cắp thông tin dữ liệu trên môi trường TMĐT, trong đó nổi lên là ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương, các hệ thống AI cũng có thể tự động phát hiện và ngăn chặn các hành vi giả mạo, bao gồm việc sử dụng thông tin đăng nhập hoặc thẻ tín dụng của người dùng một cách trái phép. Điều này không chỉ bảo vệ cho chính người mua mà còn bảo vệ lợi ích cho cả doanh nghiệp.