PJICO khởi đầu năm 2025 ổn định, duy trì đà tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Bước vào năm 2025 trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn còn nhiều biến động, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tiếp tục cho thấy sự ổn định và vững vàng. Báo cáo tài chính quý I/2025 ghi nhận Tổng doanh thu đạt 1.343 tỷ đồng, tăng trưởng 3,3%, đạt 26% kế hoạch. Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.114 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ 2024.

Xét theo kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế quý I của PJICO đạt gần 90 tỷ đồng, hoàn thành gần 30% mục tiêu năm và tăng 6,3% so với cùng kỳ– một kết quả tích cực khi đặt trong bối cảnh toàn ngành đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Việc PJICO tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định cho thấy nội lực tài chính vững chắc và khả năng thích ứng cao trước những thay đổi của thị trường.

Ông Phạm Thanh Hải- Chủ tịch HĐQT PJICO phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thưởng niên

Kết quả khởi đầu của năm 2025 là sự kế thừa từ hành trình phát triển bền vững mà PJICO đã duy trì trong suốt 30 năm qua, đặc biệt 3 năm gần đây. Giai đoạn 2022–2024, PJICO đã không ngừng củng cố vị thế trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường, cùng các chỉ số tài chính hiệu quả và an toàn cao.

Năm 2022, khi ngành bảo hiểm bắt đầu phục hồi sau tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, PJICO đã nhanh chóng bứt phá. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.772 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 253 tỷ đồng – hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ kết hợp (combined ratio) ở mức 92%, thuộc nhóm tốt nhất thị trường, cùng với quỹ dự phòng dao động lớn lên tới 363 tỷ đồng – cao nhất toàn ngành, cho thấy doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng mà còn vận hành trên nền tảng tài chính thận trọng, hiệu quả.

Năm 2023 tiếp tục là một năm tăng trưởng mạnh mẽ khi PJICO lần đầu tiên vượt mốc doanh thu phí bảo hiểm gốc 4.000 tỷ đồng, đạt 4.023 tỷ đồng, tăng 6,7% so với 2022. Mức tăng trưởng này cao gấp 2,5 lần so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt 284 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 12% so với năm trước, hoàn thành 111% kế hoạch.

Bước sang năm 2024, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đối mặt với nhiều thách thức do thiên tai, đặc biệt là cơn bão YAGI khiến nhiều công ty bảo hiểm chịu tổn thất lớn. Dù vậy, PJICO vẫn ghi nhận kết quả tích cực với tổng doanh thu lần đầu vượt mốc 5.000 tỷ đồng, đạt 5.279 tỷ; doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.397 tỷ đồng, tăng 9,3% so với 2023, vượt 109% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 291 tỷ đồng, tăng trưởng 2,6% một kết quả ấn tượng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành ghi nhận mức sụt giảm sâu về lợi nhuận. PJICO được đánh giá là một trong những đơn vị Top đầu thị trường về hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Tổng tài sản tăng từ 6.761 tỷ đồng năm 2022 lên 8.424 tỷ đồng cuối năm 2024, tương đương mức tăng hơn 24%, cho thấy khả năng tích lũy và mở rộng quy mô tài chính mạnh mẽ. Bên cạnh đó, PJICO tiếp tục duy trì quỹ dự phòng dao động lớn ở mức cao – một trong những công cụ then chốt giúp bảo vệ hiệu quả tài chính trước các biến động bất thường, đồng thời đảm bảo cam kết chi trả đúng, đủ và kịp thời cho khách hàng. Theo báo cáo, năm 2024, PJICO giành cho dự phòng dao động lớn là 398,9 tỷ đồng, mức cao nhất trong khối bảo hiểm phi nhân thọ, vượt xa gần gấp 2 lần so với tỷ lệ trích lập chung của toàn ngành.

Về mặt tín nhiệm, PJICO liên tục được tổ chức xếp hạng tài chính quốc tế A.M.Best duy trì đánh giá ở mức “B++” (tốt) với triển vọng ổn định, đồng thời xếp hạng năng lực tín dụng ở mức “bbb” và tín nhiệm quốc gia mức cao nhất “aaa.VN”. Những đánh giá này là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vững chắc, chiến lược phát triển hợp lý và khả năng quản trị rủi ro hiệu quả của doanh nghiệp.

Cán bộ, nhân viên PJICO thực hiện mục tiêu kinh doanh

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, thị trường được dự báo tiếp tục đối mặt với không ít thách thức và khó khăn, PJICO vẫn giữ vững được sức mạnh tài chính và hiệu quả kinh doanh đáng ghi nhận. Năm 2025, PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5%, tương đương 306 tỷ đồng trước thuế – thể hiện quyết tâm và định hướng vững chắc mà doanh nghiệp đã bền bỉ tích lũy suốt hơn 30 năm phát triển. Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hoạt động bán hàng, đa dạng kênh phân phối và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đây chính là các nền tảng quan trọng giúp PJICO hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ./.