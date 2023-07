(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) vừa giành chiến thắng trong khuôn khổ Giải thưởng Bảo hiểm châu Á 2023 (Insurance Asia Awards 2023) được tổ chức tại Singapore.

Bà Trần Thị Liên Phương - Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông AIA Việt Nam nhận giải thưởng từ Ban Tổ chức.

Theo đó, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tích hợp chương trình chăm sóc sức khỏe - Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality - đã xuất sắc giành giải thưởng “Dự Án của Năm” ở 02 hạng mục lớn: “Sáng kiến Bảo hiểm của Năm” (Insurance Initiative of the Year) và “Sáng kiến Bảo hiểm Sức khỏe của Năm” (Health Insurance Initiative of the Year).

Giải thưởng “Dự Án của Năm” vinh danh 30 hạng mục lớn, trong đó AIA Việt Nam đã giành chiến thắng tại 02 hạng mục quan trọng: “Sáng kiến Bảo hiểm của Năm” đề cao tác động đổi mới của sản phẩm đến xã hội và “Sáng kiến Bảo hiểm Sức khỏe của Năm” tập trung vào nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận, chi trả và chăm sóc với khách hàng.

Ông Wayne Besant - Tổng Giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ: “Cam kết của chúng tôi là giúp các khách hàng nâng cao sức khoẻ thể chất, tinh thần và tài chính khi đồng hành cùng AIA Việt Nam. Với Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality, AIA Việt Nam thêm một lần nữa thực hiện cam kết của mình với khách hàng và giúp nhiều người Việt duy trì một cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn. Chúng tôi đang tiếp tục hành trình đưa mục tiêu trên vào chiến lược lấy sức khoẻ làm trọng tâm, đồng thời truyền cảm hứng cho hàng triệu người, giúp họ cải thiện bản thân và tìm kiếm lí do để lựa chọn một lối sống lành mạnh. Giải thưởng là sự ghi nhận và là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục hành trình đầy thú vị này”.

Từ năm 2020 tập đoàn AIA cũng như AIA Việt Nam trên hành trình thực hiện hóa công cuộc chuyển mình từ “Nhà Chi Trả sang Người Bạn Đồng Hành”, nhằm khuyến khích 1 tỷ người sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn toàn châu Á thông qua sáng kiến AIA One billion .

AIA Việt Nam bắt đầu xây dựng chiến lược độc đáo lấy sức khỏe làm trọng tâm (health-led stragety), dựa trên 03 trụ cột lớn. Trụ cột thiết kế sản phẩm và dịch vụ mới tập trung vào sức khỏe, sẽ tạo nền tảng triển khai 02 trụ cột tiếp theo: Học viện Đào tạo kiến thức sống khỏe nhằm nâng cao năng lực kiến thức y học thường thức và kỹ năng tư vấn chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ tư vấn để họ trở thành “Cố vấn sức khỏe”; xây dựng Thư viện sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và gắn kết với khách hàng trên hành trình sức khỏe “Dự đoán - Phòng ngừa - Chẩn đoán - Điều trị - Phục hồi”.

Insurance Asia Awards 2023 là giải thưởng bảo hiểm uy tín hàng đầu khu vực, công nhận và vinh danh các công ty bảo hiểm xuất sắc tạo ra nhiều tác động tích cực đến khách hàng bằng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đặc biệt.

Sau đại dịch, các vấn đề về sức khỏe được quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. AIA Việt Nam đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ triển khai các chương trình đào tạo, trang bị nền tảng kiến thức về chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và kiến thức y học thường thức cho đội ngũ tư vấn viên; đồng thời thúc đẩy phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.

Điều này không chỉ phù hợp với lời hứa thương hiệu mà còn chuyển đổi dịch vụ - tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm, thúc đẩy và phát triển sự hiểu biết về tài chính và lối sống lành mạnh.

Đặc biệt, mới đây AIA Việt Nam đã chính thức cho ra mắt Học viện đào tạo chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp tập trung đầu tiên tại Việt Nam. Điểm khác biệt của Học viện này là các chương trình đào tạo được thiết kế và cung cấp bởi Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội trực thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ của “Học viện Đào tạo Kiến thức Sức khỏe”.

Tính tới tháng 5/2023 đã có hơn 2.600 chuyên viên tư vấn của AIA Việt Nam được tham gia “Học viện Đào tạo Kiến thức Sức khỏe” để tiếp cận nguồn thông tin giúp “hiểu về sức khỏe”. Trong đó, có 200 chuyên viên tư vấn đã tốt nghiệp khóa huấn luyện chuyên sâu dưới sự đồng hành và bảo trợ của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là bước tiến quan trọng giúp nâng tầm giá trị đội ngũ tư vấn, từ đó nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, tin cậy của hệ thống tư vấn viên khi đại diện cho thương hiệu AIA trong mắt khách hàng và cộng đồng. “Chúng tôi muốn nhân viên của mình đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn” - ông Wayne chia sẻ.

Ra mắt tháng 02/2023, Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng của AIA Việt Nam, nhằm khuyến khích cộng đồng theo đuổi phong cách sống khỏe.

AIA Vitality là một chương trình chăm sóc sức khoẻ toàn diện được cá nhân hoá dựa trên cơ sở khoa học giúp người dùng lựa chọn lối sống khoẻ mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và khích lệ nhằm khuyến khích những thói quen tích cực như thường xuyên vận động, chế độ dinh dưỡng lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ./.