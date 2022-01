An Khánh JVC khắc phục vi phạm về đất đai tại Khu đô thị mới Splendora

(TBTCO) - Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai thông tin khắc phục vi phạm về đất đai của Công ty Liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) chủ đầu tư Khu đô thị mới Splendora Bắc An Khánh (Hà Nội).

Một góc Khu đô thị mới Splendora. Ảnh: CĐT Công văn gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) của Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT cho hay, Cục nhận được Công văn số AK/2021/LS-045 ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Công ty Liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (gọi tắt là: “An Khánh JVC”) báo cáo việc đã khắc phục vi phạm pháp luật đất đai (hiện đang công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT). Về việc này, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai có ý kiến như sau: Ngày 18/8/2014, Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT thành lập Đoàn kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1732/QĐ- BTNMT) tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong danh sách kiểm tra của đoàn có Dự án Khu đô thị mới Splendora Bắc An Khánh do Công ty Liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh làm chủ đầu tư xây dựng dự án. Ngày 18/11/2014, trên cơ sở báo cáo của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT, Bộ TN&MT có Báo cáo số 91/BC-BTNMT báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội, nội dung xác định Dự án Splendora (giai đoạn 1) có vi phạm 2 nội dung gồm: Chậm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân đã mua nhà ở tại dự án; Vi phạm các quy định về xây dựng, cụ thể: Tự ý điều chỉnh lại toàn bộ thiết kế mặt bằng của khu chung cư và khu thấp tầng, thay đổi hình dáng thiết kế của 4 tòa chung cư chiều cao tăng từ 18 tầng lên 18,75 tầng (giật cấp trong từng khối nhà từ 16 - 22 tầng), tầng 13 căn hộ so với thiết kế được duyệt. Đối với Khu nhà thấp tầng (gồm biệt thự và nhà liền kề): Tự ý điều chỉnh diện tích xây dựng làm tăng 13 căn Biệt thự và giảm 13 căn liền kề so với thiết kế và quy hoạch được duyệt. Ngày 31/12/2014, Tổng cục Quản lý đất đai có Công văn số 1893/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ công khai tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT, trong đó có 2 lỗi vi phạm đối với Dự án khu đô thị Bắc An Khánh do Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh làm chủ đầu tư. Theo báo cáo số AK/2021/LS-038, số AK/2021/LS-045 ngày 30/11/2021 và hồ sơ do An Khánh JVC cung cấp, công ty đã thực hiện việc khắc phục đối với lỗi vi phạm pháp luật đất đai (lỗi chậm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân đã mua nhà ở tại dự án). Theo đó, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai đề nghị cập nhật thông tin kết quả khắc phục vi phạm pháp luật về đất đai của An Khánh JVC đã đăng trên Cổng thông tin của Bộ TN&MT. Dự án Khu đô thị Bắc An Khánh Splendora tiếp giáp với đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, huyết mạch giao thông cửa ngõ phía Tây và chỉ cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 20km, đây là khu đô thị phức hợp với đầy đủ không gian chức năng – cùng với các khu đô thị khác như Quốc Oai, Ngọc Liệp... tạo nên một quần thể đô thị hiện đại, thống nhất. Được biết, mặt bằng khu đô thị Splendora Bắc An Khánh có tổng diện tích xây dựng 4,7 ha được được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Pháp. Toàn dự án được chia thành 6 khu chức năng với 6.440 căn hộ tại chung cư cao tầng, 1.311 căn biệt thự, shophouse và liền kề./.

Văn Tuấn