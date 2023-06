Anh chuẩn bị tăng lãi suất khi tín hiệu lạm phát mạnh hơn

(TBTCO) - Tiền lương đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​và các nhà đầu tư đang đặt cược rằng, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh sẽ họp quyết định lãi suất vào ngày 22/6. Ảnh: The Guardian

Tiền lương tăng vọt

Nền kinh tế Anh vào ngày 13/6 đã nhận thêm một tín hiệu khác cho thấy lạm phát có thể vẫn tiếp tục kéo dài một cách đau đớn. Dữ liệu cho thấy tăng trưởng tiền lương, một chỉ báo được theo dõi chặt chẽ về mức độ lạm phát đang ăn sâu vào nền kinh tế, đang tăng ở Anh với tốc độ nhanh nhất trong ít nhất hai thập kỷ.

Văn phòng Thống kê quốc gia Anh cho biết, tiền lương thường xuyên, không bao gồm tiền thưởng đã tăng 7,2% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước. Một phần lý do khiến tăng trưởng thu nhập cao lên là do mức lương tối thiểu quốc gia tăng gần 10% trong tháng 4, nhưng cũng có bằng chứng về việc tăng lương trong các lĩnh vực được trả lương cao hơn của nền kinh tế như tài chính và dịch vụ kinh doanh.

Andrew Bailey - Thống đốc BoE nói với ủy ban các vấn đề kinh tế của Hạ viện Anh: “Chúng tôi vẫn nghĩ rằng tỷ lệ lạm phát sẽ giảm, nhưng nó mất nhiều thời gian hơn chúng tôi dự kiến”.

Cơ quan thống kê cũng báo cáo các dấu hiệu khác cho thấy thị trường lao động đang phát triển mạnh, bao gồm việc làm tăng, nhiều người tìm việc hơn và tỷ lệ thất nghiệp giảm. Mặc dù các chỉ số này thường là mong muốn đối với mức sống của người dân, nhưng giờ đây chúng cho thấy áp lực lạm phát ngày càng tăng.

Tất cả những điều này khiến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phải đau đầu. Trong nhiều tháng, ngân hàng này đã tìm kiếm các dấu hiệu rõ ràng cho thấy, thị trường lao động đang dịu lại để có thể thoát khỏi sự kìm hãm của lãi suất.

Tuy nhiên, tính đến tháng 4, nền kinh tế đã tạo thêm 250.000 việc làm, cao hơn nhiều so với con số 142.000 trong quý đầu năm. Tình trạng doanh nghiệp không hoạt động giảm vì nhu cầu tìm kiếm việc làm đang tăng lên.

Tăng trưởng tiền lương, bao gồm cả tiền thưởng, trong 4 tháng cao hơn 6,5% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn so với mức 6,1% trong quý đầu năm.

Tăng trưởng tiền lương hàng năm trong khu vực tư nhân đã tăng và đang ở mức 7,6%, không đủ để theo kịp lạm phát nhưng cao hơn nhiều so với mức mà BoE có thể chấp nhận được.

Những dữ liệu trên cho thấy, người lao động đang tìm cách tăng lương để ngăn chặn mức sống của họ giảm xuống, trong khi việc tránh suy thoái kinh tế trong mùa đông đã khiến các công ty không muốn mất công nhân, mặc dù nhiều nơi vẫn chỉ tuyển dụng việc làm bán thời gian.

Lợi suất trái phiếu cũng lên mức kỷ lục

Mặc dù một thành viên có quyền quyết định lãi suất của BoE lưu ý sẽ mất thời gian để các lần tăng lãi suất trước đó có hiệu lực, nhưng rõ ràng các số liệu về việc làm đang dấy lên lo ngại vòng xoáy giá lương đang diễn ra và thị trường hiện đang củng cố niềm tin BoE sẽ cần tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Để kiềm chế lạm phát nghiêm trọng, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất trong suốt mùa hè. Ảnh: nytimes

Theo các nhà kinh tế tại HSBC, dữ liệu thị trường lao động “gần như là diều hâu rõ ràng”, có nghĩa là những con số ủng hộ chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn. Các nhà kinh tế của HSBC cho biết họ dự kiến ​​ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp vào tuần tới, nhưng một số nhà hoạch định chính sách khác ủng hộ mức tăng lớn hơn, có thể là nửa điểm phần trăm.

Trong một năm rưỡi, lãi suất ở Anh đã bị đẩy lên cao hơn khi nước này phải đối mặt với tình trạng lạm phát tồi tệ nhất trong hơn bốn thập kỷ. BoE đã tăng lãi suất lên 4,5% sau 12 lần điều chỉnh từ mức gần bằng 0 vào cuối năm 2021. Trong khi lạm phát đạt đỉnh vào cuối năm ngoái ở Anh và giảm xuống 8,7% vào tháng 4, lạm phát đã giảm thấp hơn ở Mỹ và ở phần lớn Châu Âu.

Có thể còn nhiều khó khăn phía trước với chính quyền Vương quốc Anh. Thị trường tiền tệ đặt cược BoE chắc chắn sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tuần tới – với 70% cơ hội, với dự báo mức tăng là 0,25%, lên 4,75% và 30% khả năng cho rằng sẽ tăng 0,5%, lên mức 5%. Bà Megan Greene - người mới được bổ nhiệm của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC), cơ quan thiết lập lãi suất của BoE đã cảnh báo các nghị sĩ rằng, sẽ khó đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, từ mức 8,7% được ghi nhận vào tháng 4.

Các thương nhân đang đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tạm dừng tăng lãi suất trong tuần này, nhưng Ngân hàng Trung ương Anh có thể không làm theo - mặc dù đã đặt nền móng cho khả năng tạm dừng từ nhiều tháng trước, vì dữ liệu liên tục chỉ ra rằng lạm phát cao hơn dự kiến.

Giờ đây, các nhà giao dịch đang đặt cược các nhà hoạch định chính sách của Anh có thể phải tăng lãi suất trong suốt mùa hè và giữ chúng ở mức cao trong suốt mùa thu, đạt 5,7% vào đầu năm tới.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự thay đổi lãi suất của ngân hàng trung ương, đã tăng khoảng 0,2 điểm lên 4,8% vào sáng 13/6, mức cao nhất kể từ năm 2008. Con số này cao hơn so với mức đỉnh được thấy trong cuộc khủng hoảng vào mùa thu năm ngoái, khi kế hoạch cắt giảm thuế của Chính phủ Anh khiến thị trường hoảng sợ và lợi suất trái phiếu tăng vọt.

Mức lợi nhuận cao này phản ánh những lo ngại về trách nhiệm tài chính của nước Anh, chỉ ra những lo ngại lạm phát sẽ dai dẳng và ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất, đồng thời giữ lãi suất ở đó lâu hơn dự kiến.

Những kỳ vọng về lãi suất cao hơn, một lần nữa, gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường cho vay mua nhà, khi một số ngân hàng đưa ra các đề nghị cho các giao dịch thế chấp mới.

Jonathan Haskel - một thành viên của ủy ban thiết lập lãi suất của BoE đã viết trong một bài báo xuất bản ngày 12/6, cho rằng “không loại trừ khả năng tăng thêm lãi suất”. Ông cho biết thêm: “Cho dù hoàn cảnh hiện tại của chúng ta có khó khăn đến đâu, lạm phát nhúng vào sẽ còn tồi tệ hơn”.

Cuối tháng trước, các nhà kinh tế tại Goldman Sachs cũng đã dự đoán BoE sẽ tăng lãi suất lên 5,25%, mức cao nhất kể từ tháng 2/2008. Ngày 13/6, Ibrahim Quadri - một nhà phân tích của Goldman lưu ý, ông vẫn lo ngại tăng trưởng tiền lương ở Anh sẽ ổn định ở mức không phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương.

Mặc dù tốc độ tăng lương nhanh chóng có thể khiến các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương lo lắng, nhưng nó sẽ mang lại sự thoải mái hơn cho nhiều công nhân Anh vì lạm phát cao. Hầu hết mọi người đang bị cắt giảm lương thực tế khi giá thực phẩm và dịch vụ tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ.

“Giá tăng đang tiếp tục ăn vào tiền lương của mọi người. Vì vậy, chúng ta phải bám sát kế hoạch giảm một nửa lạm phát trong năm nay để nâng cao mức sống” - Jeremy Hunt - Bộ trưởng Tài chính Anh, cho biết trong một tuyên bố ngày 13/6.