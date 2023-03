Apple ra mắt dịch vụ 'mua trước, trả tiền sau'

(TBTCO) - Tập đoàn Apple Inc ngày 28/3 đã ra mắt dịch vụ “mua ngay, trả tiền sau” (buy now, pay later) tại Mỹ, một động thái có nguy cơ làm gián đoạn lĩnh vực công nghệ tài chính mà các công ty như Affirm Holdings của Mỹ và công ty thanh toán Klarna của Thụy Điển đang chiếm lĩnh.

Ảnh TL. Apple cho biết dịch vụ trên, có tên Apple Pay Later, sẽ cho phép người dùng chia các đơn mua thành 4 đợt thanh toán trong 6 tuần, không tính lãi hay phí. Ban đầu, chỉ một số người dùng nhất định mới được cung cấp dịch vụ này, và Apple dự định sẽ áp dụng nó với toàn bộ người dùng trong những tháng tới. Theo Apple, người dùng có thể vay 50 - 1.000 USD cho các đơn mua hàng trực tuyến và trong ứng dụng được thực hiện trên các thiết bị iPhone và iPad từ những người bán chấp nhận Apple Pay. Apple cho biết hơn 85% các nhà bán lẻ ở Mỹ chấp nhận Apple Pay. Ông Danni Hewson, người đứng đầu bộ phận phân tích tài chính của công ty cung cấp các nền tảng đầu tư trực tuyến và dịch vụ môi giới chứng khoán AJ Bell, nhận định Apple Pay Later chắc chắn sẽ đánh bại và chiếm mất thị phần của một số đối thủ. Sau thông báo của Apple, cổ phiếu của Affirm giảm hơn 7%, trong khi cổ phiếu của PayPal đóng phiên giảm khoang 1%. Năm 2020, các lệnh phong tỏa để phòng dịch COVID-19 đã khiến người tiêu dùng tìm đến các nền tảng thanh toán trực tuyến, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ trả sau, đặc biệt là với giới trẻ. Các “ông lớn” trong lĩnh vực thanh toán số như PayPal và Block Inc đã mở rộng sang lĩnh vực này thông qua các thương vụ thâu tóm, trong khi Affirm trở thành công ty đại chúng thông qua đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trị giá hàng tỷ USD./.

TTXVN