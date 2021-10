ASEAN - Nga: Phối hợp phân phối vắc- xin an toàn, hiệu quả và công bằng

(TBTCO) - ASEAN và Nga khẳng định hợp tác chặt chẽ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, phối hợp trong các nỗ lực phân phối vắc- xin an toàn, hiệu quả và công bằng đến người dân trong khu vực.

Chiều ngày 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 4 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hồng/Thế giới & Việt Nam

Tại hội nghị, các lãnh đạo hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga và thông qua Kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2021-2025. ASEAN và Nga khẳng định hợp tác chặt chẽ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, phối hợp trong các nỗ lực phân phối vắc- xin an toàn, hiệu quả và công bằng đến người dân trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, ASEAN là đối tác chiến lược tin cậy của Nga, Nga sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong phòng chống, kiểm soát đại dịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế-xã hội, bao gồm tổ chức các khóa đào tạo cán bộ y tế, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn, cung cấp bộ xét nghiệm, thuốc điều trị và vắc-xin cho các nước ASEAN thời gian tới.

Tổng thống Nga khẳng định tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, là đối tác chiến lược toàn diện và bạn bè hữu nghị truyền thống của Nga, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Nga.

Thủ tướng cảm ơn Nga hỗ trợ vắc-xin và vật tư y tế cho khu vực, trong đó có Việt Nam và hoan nghênh Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin, góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc-xin.

Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục khai thác những tiềm năng to lớn, nhất là về hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường, năng lượng, thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học cơ bản, hợp tác văn hóa, du lịch,… Đồng thời, tận dụng những kênh kết nối sẵn có như Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Nga, các Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint-Peterburg và Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông… giúp thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau.

Thủ tướng cũng đề nghị Nga đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, dầu khí và năng lượng tái tạo, cùng hướng tới các mục tiêu xanh và phát triển bền vững.

Chia sẻ các ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Nga đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng trông đợi Nga tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng phó hiệu quả với các thách thức nảy sinh, duy trì hoà bình, ổn định và phát triển tại khu vực, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông./.