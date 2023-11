Bắc Giang “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Thời gian qua, công tác quản lý dự trữ quốc gia (DTQG) trong lĩnh vực an ninh luôn được tăng cường, củng cố trên tất cả các lĩnh vực. Nguồn lực dự trữ quốc gia ngành an ninh được quan tâm, bố trí đầy đủ, kịp thời, tăng dần hàng năm; sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.