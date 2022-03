Bạc Liêu: Tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh tiến độ giải ngân

Một trong những nguyên nhân làm cho công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bạc Liêu đạt thấp so với kế hoạch trong những năm qua là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Do đó, tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này để đẩy mạnh tiến độ giải ngân trong năm 2022.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu là 3.268 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 2.128 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 1.149 tỷ đồng. Bạc Liêu tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh tiến độ giải ngân. Ảnh minh họa: H.T Để giải ngân hết nguồn vốn, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn. Đồng thời, tổ phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư xử lý kịp thời các vướng mắc, từ khâu chuẩn bị thủ tục đầu tư, thẩm định dự án, xem đây là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; không để tình trạng có vốn mà không triển khai thực hiện được dự án. Xác định điểm nghẽn trong công tác giải ngân của tỉnh nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với chủ đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong đó: chú trọng đẩy nhanh việc chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ được duyệt; xác định số lượng các hộ dân phải bố trí tái định cư và thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư; khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Với những giải pháp đã thực hiện, tính đến ngày 10/3 vừa qua, nguồn vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022 đã giải ngân được 348 tỷ đồng, đạt 10,65% so kết hoạch vốn phân bổ và cao hơn 2% so với cùng kỳ năm 2021. Đây được cho là tín hiệu tích cực, bởi việc giải ngân vốn đầu tư công tại Bạc Liêu đã cơ bản khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiều năm qua, nhất là khâu giải phóng mặt bằng.

An Nhi