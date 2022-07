Bắc Ninh thu tiền sử dụng đất và thuế bảo vệ môi trường giảm mạnh

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nội địa Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện đạt 12.325 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm, bằng 96,5% so với cùng kỳ. Ông Ngô Xuân Tòng - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh đánh giá, bên cạnh các khoản thu chính có tiến độ thu đạt và vượt dự toán, trên địa bàn có 2 khoản thu đạt thấp hơn so với dự toán được giao và sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là thu từ thuế bảo vệ môi trường và thu tiền sử dụng đất.

Doanh nghiệp phục hồi nộp ngân sách tăng trưởng khá

Ông Ngô Xuân Tòng cho hay, năm 2022, Cục Thuế Bắc Ninh được giao dự toán thu 23.267 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị thu đạt 53% dự toán năm, bằng 96,5% so với cùng kỳ. Trong đó: thu từ thuế, phí đạt 11.307 đồng, đạt 58,8% dự toán năm, bằng 118% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được 995 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán, bằng 31,5% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh thông tin, 6 tháng đầu năm, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.984 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán, bằng 115,5% so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 2.315 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán, bằng 137,7% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ được 374 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán, bằng 122,3% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp đạt 48,6 tỷ đồng, đạt 63,2% dự toán, bằng 111,1% so với cùng kỳ…

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn trao bằng khen của Bộ Tài chính cho Cục Thuế Bắc Ninh. Ảnh: TN

Có được kết quả trên, ông Ngô Xuân Tòng cho rằng, dịch bệnh được kiểm soát, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách tăng trưởng khá ông Ngô Xuân Tòng kể đến là: Công ty Dreamtech nộp trên 140 tỷ đồng, Công ty JMT nộp trên 136 tỷ đồng; Công ty CP Sữa Việt Nam nộp 246 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với cùng kỳ; Công ty CP bất động sản Vigracera nộp 112 tỷ đồng, tăng 83 tỷ đồng so với cùng kỳ; Công ty Hoa đất nộp 135 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồng so với cùng kỳ, Công ty Việt Nhân nộp 149 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với cùng kỳ; Công ty Đô thị Kinh Bắc nộp 41 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ…

Tốp 10/63 tỉnh thành phố phủ sóng sớm hóa đơn điện tử Đến hết 30/6/2022, Cục Thuế Bắc Ninh nằm trong tốp 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phủ sóng hóa đơn điện tử đến 100% người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế Bắc Ninh đã vinh dự được Bộ Tài chính tặng bằng khen.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh thông tin, trên địa bàn còn 2 khoản thu đạt thấp so với dự toán. Trong đó, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 327 tỷ đồng, đạt 40,9% dự toán, bằng 82,7% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được 995 tỷ đồng, mới đạt 24,9% dự toán, bằng 31,5% so với cùng kỳ.

Lý giải về nguyên nhân khiến 2 khoản thu này sụt giảm, ông Ngô Xuân Tòng cho hay, sản lượng tiêu thụ xăng dầu của Công ty TNHH Hải Linh liên tục giảm so với các năm trước; ngoài ra, do thực hiện chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ 1/4/2022 đến hết 31/12/2022 dẫn đến số thu 6 tháng giảm 72 tỷ đồng, ước cả năm giảm khoảng 285 tỷ đồng.

Đối với khoản thu tiền sử dụng đất đạt thấp là do từ cuối năm 2021, UBND tỉnh Bắc Ninh có sự thay đổi về quy chế đấu giá nên những tháng đầu năm 2022 chưa phát sinh dự án đấu giá mới, số thu chủ yếu là số thu của các dự án còn tồn từ năm 2021 chuyển sang thuộc khu vực thành phố Bắc Ninh, các đơn vị còn lại phát sinh số nộp thấp.

Thu được gần 2.700 tỷ đồng tiền thuế nợ

Ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế vào NSNN, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh thông tin, trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 được Tổng cục Thuế phê duyệt, cục thuế giao, các đơn vị tổ chức triển khai giao kế hoạch cụ thể từng đoàn thanh tra, kiểm tra và thực hiện thông báo cho các doanh nghiệp được biết để chuẩn bị tài liệu. Thực hiện thu thập tài liệu, thông tin về doanh nghiệp để tiến hành phân tích đánh giá mức độ rủi ro…

Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh tiêp nhận hồ sơ của người nộp thuế. Ảnh: TN

6 tháng đầu năm, toàn đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 365 doanh nghiệp, đã ra quyết định xử lý và kết luận hoàn thành 365 doanh nghiệp (trong đó 26 doanh nghiệp năm trước chuyển sang) đạt 39% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra, tổng số tiền truy thu, truy hoàn, phạt, chậm nộp 104,7 tỷ đồng.

Thu được 101 tỷ đồng nợ thuế thông qua các biện pháp cưỡng chế Cục Thuế Bắc Ninh đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng lũy kế 3.066 người nộp thuế (cao hơn 40% so cùng kỳ); thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn 239 người nộp thuế. Kết quả thu qua công tác cưỡng chế nợ thuế đến 30/6/2022 là 101 tỷ đồng, chiếm hơn 13,4% số tiền phải cưỡng chế.

Đồng thời, Cục Thuế Bắc Ninh cũng đã thực hiện kiểm tra tổng số 5.848 hồ sơ khai thuế, trong đó: số hồ sơ chấp nhận 5.647 hồ sơ, số hồ sơ điều chỉnh 158 hồ sơ, hồ sơ đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp 3 hồ sơ; số thuế điều chỉnh tăng 33 tỷ đồng, bằng 82,5% so với năm 2021; giảm khấu trừ thuế GTGT đầu vào 2,3 tỷ đồng, bằng 46% so với năm 2021; giảm lỗ 31 tỷ đồng, bằng 76% so với năm 2021.

Trong công tác thu nợ thuế, Cục Thuế Bắc Ninh đã ban hành trên 55.172 lượt thông báo nợ thuế gửi tới người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp; gọi hàng nghìn cuộc điện thoại đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền nợ thuế. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, 6 tháng đầu năm, cục thuế thu được 2.696 tỷ đồng tiền thuế nợ năm trước chuyển sang và tiền thuế nợ phát sinh trong năm 2022./.