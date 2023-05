Băn khoăn về quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp

Tránh làm hạn chế sự chủ động của doanh nghiệp Tại báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, nếu mở thêm phạm vi các doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thì phạm vi sẽ rất rộng, trong khi có nhiều ý kiến cho rằng khu vực DNNN đang kém cạnh tranh so với khối doanh nghiệp tư nhân do chịu sự ràng buộc quá nhiều quy định pháp luật. Do vậy, đề nghị cân nhắc để tránh làm hạn chế tính chủ động của các doanh nghiệp, trường hợp cần thiết, chỉ quy định các công ty con của các DNNN có 100% vốn điều lệ của DNNN.