(TBTCO) - Theo Chi cục Hải quan khu vực II, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm ước được 53.669 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán, chiếm 21,8% tổng thu cân đối và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Còn nếu tính từ đầu năm đến ngày 15/5, số thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đạt 47.540 tỷ đồng, tương đương 36,6% dự toán được giao (130.000 tỷ đồng), bằng 33% so với chỉ tiêu phấn đấu (144.000 tỷ đồng); tăng 7,5% (so với cùng kỳ năm 2024), tương đương số tăng tuyệt đối 3.315 tỷ đồng.

Làm thủ tục thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan khu vực II. Ảnh: Đỗ Doãn.

Nguyên nhân số thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu do tác động của kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong đó, mặt hàng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu 24.862 chiếc, kim ngạch có thuế đạt 466 triệu USD, tăng 31% về lượng và tăng 33% về trị giá, tương đương tăng 7.707 xe và 155,2 triệu USD. Số thuế phải thu ngân sách nhà nước đạt 7.504 tỷ đồng, tăng 26,4%, tương đương tăng 1.987 tỷ đồng (năm 2024 thu được 5.517 tỷ đồng).

Kế đến, mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác có kim ngạch nhập khẩu chịu thuế đạt 1,8 tỷ USD, tăng 26% về trị giá, tương đương tăng 468 triệu USD; với số thuế phải thu ngân sách nhà nước đạt 4.483 tỷ đồng, tăng 22%, tương đương tăng 990 tỷ đồng (năm 2024 thu được 3.493 tỷ đồng).

Còn mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện có kim ngạch nhập khẩu chịu thuế đạt 646,8 triệu USD, tăng 14% về trị giá, tương đương tăng 90,5 triệu USD; với số thuế phải thu ngân sách nhà nước đạt 1.778,2 tỷ đồng, tăng 17,4%, tương đương tăng 310 tỷ đồng (năm 2024 thu được 1.468 tỷ đồng).