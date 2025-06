Thúc đẩy xuất khẩu thông qua chính sách ngân hàng

(TBTCO) - Ngày 27/6/2025, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố lần thứ 261. Hội nghị lần này đã làm rõ những giải pháp thiết thực về tín dụng, lãi suất ưu đãi, và tháo gỡ vướng mắc hành chính, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lãi suất ưu đãi - động lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, xuất khẩu được xem là động lực then chốt của kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực II cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh đạt 4,65 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2024 và 13,03% so với cùng kỳ 2024.

Riêng lĩnh vực xuất khẩu ghi nhận dư nợ 146.500 tỷ đồng, tăng mạnh 42% so với cuối năm 2024 và 52% so với cùng kỳ, nhờ đặc điểm vay ngắn hạn và vòng quay vốn nhanh.

Ông Lệnh cho biết, sự ổn định kinh tế vĩ mô, với tỷ giá hối đoái kiểm soát tốt và lãi suất thấp, là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản đã giải ngân hơn 12.000 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ hơn 3.000 khách hàng, khẳng định cam kết của Ngân hàng Nhà nước trong việc tháo gỡ khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Lệnh chia sẻ tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố lĩnh vực Ngân hàng. Ảnh: Lạc Nguyên

Từ phía ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp Nam A Bank cũng có chia sẻ về gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với lãi suất ngoại tệ chỉ 3,5%, thấp hơn mức 4,5% tại Mỹ. Gói này tập trung vào các ngành nông, lâm, thủy sản và cao su, giúp doanh nghiệp giải quyết tồn kho và mở rộng quy mô xuất khẩu. Điều kiện để tiếp cận là dòng tiền về ngân hàng đạt tỷ lệ 1,2 lần so với vốn vay. Nam A Bank cũng phối hợp với các kho bãi để hỗ trợ cầm cố hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đáp ứng đơn hàng lớn từ thị trường quốc tế. "Các giải pháp này không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp" - ông Khôi nhấn mạnh.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nhựa Nam Việt bày tỏ quan tâm đến gói lãi suất 2%/năm theo Nghị quyết 198/2025/QH15 dành cho các dự án xanh, nhưng cần làm rõ định nghĩa “dự án xanh” và điều kiện tiếp cận. Họ cũng đề xuất hỗ trợ nhập máy móc để sản xuất các sản phẩm nhựa mới, hiện nhập từ Trung Quốc nhưng có nhu cầu lớn từ châu Âu và Mỹ. Những câu hỏi này cho thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần các chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù ngành nghề để nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu.

Ông Huỳnh Thiên Phú - Giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển kinh doanh Khối Doanh nghiệp, Ngân hàng Sacombank bổ sung rằng, các ngân hàng cung cấp công cụ giảm rủi ro tỷ giá, như mua/bán kỳ hạn, hoán đổi tiền tệ, và phái sinh hàng hóa, giúp doanh nghiệp cố định giá đầu vào và ổn định dòng tiền. Ông Phú cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa chứng từ hợp đồng thương mại để tránh lỗi kỹ thuật, vốn thường khiến doanh nghiệp bị đối tác nước ngoài trì hoãn thanh toán. Các ngân hàng sẵn sàng tư vấn để doanh nghiệp đáp ứng điều kiện tiếp cận lãi suất ưu đãi.

Tháo gỡ vướng mắc hành chính và chuyển đổi số

Bên cạnh các giải pháp tài chính, những thách thức hành chính và chuyển đổi số cũng được doanh nghiệp quan tâm. Ông Phạm Văn Vĩnh - Giám đốc Dịch vụ tư vấn hải quan và thương mại quốc tế, Công ty Kiểm toán PwC Việt Nam nêu vấn đề về sự không thống nhất địa chỉ trên giấy phép doanh nghiệp sau khi sáp nhập địa phương từ ngày 1/7/2025. Điều này có thể gây khó khăn trong thông quan hàng hóa, đặc biệt với các mặt hàng như y dược, thiết bị y tế, và thực phẩm, vốn đòi hỏi giấy phép phức tạp. Ông Vĩnh cũng đề cập đến khó khăn trong đăng ký mã định danh điện tử (EID) cho doanh nghiệp có người đại diện pháp luật là người nước ngoài, ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Khiêm - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế, Chi cục Thuế khu vực II cho biết, cơ quan thuế đang rà soát và chuyển đổi dữ liệu địa chỉ hành chính, phối hợp với doanh nghiệp để cập nhật thông tin. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa dữ liệu ở các phường mới còn gặp khó khăn do thiếu thông tin chi tiết về số nhà và tuyến đường. Về EID, ông Khiêm lưu ý người nước ngoài cần đến cơ quan công an để đăng ký, và sự chậm trễ có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Cơ quan thuế cam kết hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề này để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

Nhiều ý kiến thắc mắc, khó khăn của doanh nghiệp được phía Ngân hàng Nhà nước trả lời ngay tại hội nghị. Ảnh: Lạc Nguyên

Các ý kiến tại buổi đối thoại cho thấy sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền, ngân hàng, và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các gói tín dụng ưu đãi, như gói 10.000 tỷ đồng của Nam A Bank hay gói lãi suất 2% cho dự án xanh, cùng với công cụ giảm rủi ro tỷ giá, là những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn tài chính và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thách thức hành chính, như cập nhật địa chỉ hay đăng ký EID, đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.