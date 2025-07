Tín hiệu vui từ tiến độ sân bay Long Thành

Đẩy mạnh hợp tác Việt - Lào trong quản lý an toàn giao thông và bảo trì đường bộ Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng đã trao đổi kinh nghiệm với Cục Vận tải, Bộ Công chính và Vận tải Lào về quản lý an toàn giao thông (ATGT) và công tác bảo trì đường bộ. Thông tin tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng quản lý, tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian 10 năm (từ năm 2015 đến năm 2024), số lượng hành khách được vận chuyển năm 2024 tăng 57%, số luân chuyển vận chuyển hành khách (người x km) năm 2024 cũng tăng tới 51% so với năm 2015. Còn khối lượng hàng hóa vận chuyển (tấn) năm 2024 tăng gần 188% và khối lượng hàng hóa luân chuyển (tấn x km) năm 2024 cũng tăng 127% so với năm 2015. Trong khi đó, số vụ tai nạn giao thông năm 2024 chỉ tăng 2,8%, số người bị tử vong tăng 26% so với năm 2015 và số người bị thương giai đoạn này lại giảm đến 17,5%. Tức là trong khoảng thời gian này (từ năm 2015 đến năm 2024), số vụ tai nạn giao thông, số người chết có mức tăng nhỏ hơn khá nhiều so với mức tăng trưởng về khối lượng vận tải hành khách và vận chuyển hàng hóa. Để có kết quả khả quan đó, lĩnh vực đảm bảo ATGT đã ban hành đường lối, chủ trương về ATGT, hoàn thiện hệ thống pháp luật về giao thông đường bộ, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường bộ, đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ, nâng cao chất lượng bảo trì đường bộ, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý trên các tuyến đường bộ... Theo số liệu do phía bạn cung cấp, tại Lào, mỗi năm có khoảng 1.000 người tử vong do tai nạn giao thông, trong đó 80% là thanh niên, sinh viên, lực lượng lao động chủ yếu của quốc gia. Hiện tại, Chính phủ Lào đang triển khai kế hoạch hành động theo 5 trụ cột: Hạ tầng an toàn, phương tiện an toàn, người tham gia giao thông an toàn, quản lý an toàn và hỗ trợ sau tai nạn. Trong đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam về xử lý vi phạm, nâng cao hiệu lực pháp luật, phát triển hạ tầng và công tác bảo trì là một nhu cầu cấp thiết.