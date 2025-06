Hiểu đúng về chính sách thuế để không hoang mang

Phối hợp khởi tố vụ án trốn thuế hơn 10 tỷ đồng Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc - "Cún Bông"), Nguyễn Nam Thắng (chồng Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (kế toán) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) với Chi cục Thuế khu vực I trong thực hiện công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trước đó, từ đầu năm 2025, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện Vũ Nam Phương (tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc, tức “Cún Bông”, sinh năm 1987; trú tại 312 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội; chưa có tiền án, tiền sự) hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (địa chỉ 29 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội có nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Qua tiến hành các hoạt động xác minh, Công an TP. Hà Nội xác định Nguyễn Nam Thắng thành lập Công ty CP dược Hoa Kỳ (MST: 0108014583, địa chỉ: tầng 6 số nhà 312 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) từ khoảng năm 2017. Từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng mở cửa hàng VHP tại địa chỉ nêu trên và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ; đồng thời thuê Chu Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1985; trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; chưa có tiền án, tiền sự) làm kế toán. Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi đó, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương.