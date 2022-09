(TBTCO) - Bảo hiểm khoản vay ra đời với mục đích bảo đảm an toàn cho khoản vay của khách hàng trong trường hợp người đi vay mất khả năng trả nợ khi gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Đến nay sau một thời gian triển khai, sản phẩm bảo hiểm khoản vay đã và đang khẳng định được giá trị thực tiễn và tính nhân văn sâu sắc của sản phẩm. Việc các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, chính xác đã san sẻ bớt gánh nặng tài chính, giúp gia đình khách hàng sớm vượt qua khó khăn.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, chính xác

Đại diện Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây (BIC Miền Tây) cho biết, cuối tháng 9/2022, công ty vừa chi trả hơn 860 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng Trần Phú Hào - cán bộ BIDV Tây Đô không may tử vong do tai nạn.

Được biết, anh Hào tham gia bảo hiểm tai nạn người vay vốn cho khoản vay thấu chi tại Chi nhánh BIDV Tây Đô, đồng thời được bảo vệ bởi bảo hiểm sức khỏe toàn diện BIC Care và bảo hiểm bệnh ung thư BIC Phúc Tâm An theo chương trình phúc lợi của Ngân hàng BIDV dành cho cán bộ nhân viên. Tổng số tiền hơn 860 triệu đồng chi trả cho gia đình anh Hào gồm các quyền lợi từ bảo hiểm tai nạn người vay vốn BIC Bình An và bảo hiểm sức khỏe BIC Care.

Ngày 18/8, BIC Miền Tây cũng đã trao gần 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An - cho gia đình khách hàng Nguyễn Ngọc Phát không may tử vong do đuối nước.

Được biết, anh Nguyễn Ngọc Phát (sinh năm 1979) tham gia bảo hiểm người vay vốn cho một phần khoản vay tại Chi nhánh BIDV Tây Đô – Phòng giao dịch Mê Kông để phục vụ sản xuất kinh doanh. Vào ngày 14/5/2022, anh Phát không may gặp nạn và tử vong. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình, BIC Miền Tây - đơn vị cấp đơn bảo hiểm đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình khách hàng, đồng thời gấp rút phối hợp với gia đình và BIDV Tây Đô thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định.

Đại diện BIC trao hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An - cho gia đình khách hàng. Ảnh: Hà Phan

Tổng số tiền chi trả cho gia đình anh Phát là 974.774.930 đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục bồi thường; trợ cấp mai táng phí…

Trước đó, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã trao hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An - cho gia đình khách hàng P.T.C, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Khách hàng P.T.C (sinh năm 1968) là chủ hộ kinh doanh nuôi tôm và kinh doanh yến sào, vay vốn tại BIDV Bến Tre – Phòng giao dịch Bình Đại, với tổng hạn mức 9 tỷ đồng và tham gia bảo hiểm BIC Bình An với số tiền bảo hiểm 4 tỷ đồng. Ngày 20/7/2022, ông P.T.C không may tử vong do tai nạn giao thông. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình, Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (đơn vị cấp đơn bảo hiểm cho ông C) đã gửi lời chia buồn tới gia đình khách hàng, đồng thời, gấp rút phối hợp với gia đình và BIDV Bến Tre thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định.

Một doanh nghiệp bảo hiểm khác là Bảo hiểm VietinBank (VBI), mới đây đã chi trả hơn 2 tỷ đồng cho gia đình khách hàng vay vốn bị tử vong do giật điện. Cụ thể, ngày 7/3/2022, khi vay vốn tại Ngân hàng VietinBank để phát triển công việc kinh doanh, bà Hà đã mua gói bảo hiểm khoản vay – VietinCare, với mức phí là 15 triệu đồng. Không may đến giữa tháng 5/2022, do sơ suất bà Hà bị điện giật dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình khách hàng, VBI đã thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình khách hàng hoàn thiện các thủ tục để được chi trả bảo hiểm theo quy định. Căn cứ theo quyền lợi bảo hiểm và xác nhận dư nợ của bà Hà tại Ngân hàng VietinBank - chi nhánh Bình Định, ngày 28/7/2022, VBI đã chi trả số tiền bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng. Ngoài ra, VBI còn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình khách hàng. Các thủ tục được phía bảo hiểm thực hiện nhanh chóng ngay sau khi nhận các hồ sơ liên quan như xác nhận tai nạn, giấy chứng nhận bảo hiểm số, xác nhận dư nợ...

San sẻ bớt gánh nặng tài chính, giúp gia đình khách hàng vượt qua khó khăn

Đại diện gia đình – chị Hoàng Nữ Kim Anh – vợ của anh Nguyễn Ngọc Phát đã gửi lời cảm ơn tới Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây cũng như Chi nhánh BIDV Tây Đô đã giúp đỡ gia đình giải quyết thủ tục nhanh chóng, giúp gia đình phần nào vơi bớt nỗi đau mất mát và giảm bớt gánh nặng tài chính.

Đại diện BIC cho biết, BIC Bình An là sản phẩm bảo hiểm người vay vốn, được BIDV và BIC phối hợp triển khai từ năm 2009 và liên tục được nâng cấp, hoàn thiện phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi tham gia BIC Bình An, khách hàng được bảo vệ với mức số tiền bảo hiểm tối đa lên tới 10 tỷ đồng trong trường hợp tử vong do tai nạn và tối đa 200 triệu đồng trong trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật không lường trước được, bao gồm cả bệnh có sẵn và những bệnh đặc biệt phổ biến như: ung thư, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy tim, xơ gan, lao phổi, tiểu đường, suy thận, suy tụy,… Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ thêm chi phí nằm viện do tai nạn; hỗ trợ tiền lãi trong thời gian xử lý hồ sơ khiếu nại và được trợ cấp mai táng phí.

Gia đình có người nhà bị tử vong trong tai nạn giao thông thuộc các trường hợp xe gây tai nạn bỏ chạy không tìm được xe gây tạn nạn, xe tham gia bảo hiểm không đủ tiêu chí để được doanh nghiệp bồi thường và xe không tham gia bảo hiểm, có thể liên hệ về Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Hotline: 0948.485.285.

“Thành công của BIC Bình An tới từ chính ý nghĩa nhân văn của sản phẩm khi hỗ trợ thiết thực cho gia đình người vay vốn trong những thời điểm mất mát, khó khăn nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống” - Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An nhấn mạnh.

Theo đại diện VBI, sau nhiều năm triển khai, sản phẩm bảo hiểm khoản vay đã trở thành điểm tựa tài chính vững chắc dành cho các khách hàng vay vốn. Sản phẩm đã chứng minh tính nhân văn sâu sắc, hỗ trợ hàng nghìn gia đình vượt qua khó khăn khi mất đi trụ cột kinh tế.

Với những quyền lợi thiết thực và tính nhân văn sâu sắc, sản phẩm bảo hiểm khoản vay ngày càng khẳng định vai trò là người bạn tin cậy với mỗi khách hàng vay vốn trước các rủi ro không thể lường trước trong cuộc sống, đồng thời cung cấp cho ngân hàng công cụ bảo vệ hữu hiệu trong trường hợp khách hàng không may xảy ra rủi ro, mất khả năng trả nợ.