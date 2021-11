(TBTCO) - Tính đến ngày 5/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết, hướng dẫn hỗ trợ cho 9.967.023 lao động, tương đương 86% số người lao động đề nghị hỗ trợ, với số tiền là 22.889 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả là 22.582 tỷ đồng.

Chiều 6/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đã cho biết một số thông tin về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

28,2 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363.600 đơn vị, tương ứng 9,68 triệu lao động, với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) khoảng 7.595 tỷ đồng.

Về triển khai hỗ trợ, tính đến ngày 5/11 đã giải quyết hướng dẫn hỗ trợ cho 9.967.023 lao động, tương đương với 86% số người lao động đề nghị hỗ trợ, với số tiền là 22.889 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả là 22.582 tỷ đồng tương đương với 98% tổng kinh phí đã được giải quyết, trong đó đại đa số chi trả cho tài khoản cá nhân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, đại dịch Covid-19 đã tác động đến 9,1 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2021 tăng dần lên 12,2 triệu người trong quý II/2021 và tính riêng trong quý III/2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người chịu ảnh hưởng.

Trong tổng số hơn 28,2 triệu người bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, có 4,7 triệu người bị mất việc, chiếm 16,5%; 14,7 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 51,1%; 12 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 42,7% và 18,9 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 67,2%.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại họp báo.

Tiền lương thu nhập giảm, lương bình quân của người lao động giảm 877.000 đồng so với quý II/2021 và giảm 603.000 so với 2020, còn 5,2 triệu đồng/lao động. Tỷ lệ lao động thiếu việc làm trong quý III là 4,46%, tương đương hơn 1,8 triệu người, tăng 1,86% so với quý trước.

Trên phạm vi toàn quốc, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2021 là hơn 1,7 triệu người, tăng 532.200 người so với quý trước và tăng 449.600 người so với cùng kỳ năm trước. Có sự dịch chuyển lao động lớn từ thành thị về nông thôn, thị trường lao động bị chia cắt cục bộ, gây ra nguy cơ thiếu lao động ở một số vùng, ngành, lĩnh vực.

Nhiều giải pháp thu hút, hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lao động, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp. Đó là đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; tuyên truyền cho người lao động những lợi ích khi gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, chia sẻ cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn; khuyến khích doanh nghiệp có chế độ hỗ trợ cho người lao động về tiền lương, bảỏ hiểm, ngày nghỉ lễ... để giữ chân người lao động; hướng dẫn người lao động hoàn thiện các giấy tờ để nhận các gói hỗ trợ; tiếp tục các chính sách hỗ trợ về nhà ở, phòng trọ, thực phẩm cho người lao động yên tâm làm việc; đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19.

Các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ đưa người lao động trở lại làm việc, tổ chức tuyên truyền để người lao động nắm được thông tin quay trở lại cơ sở lao động; ưu tiên tiêm vắc-xin cho người lao động, hỗ trợ các chi phí y tế, xét nghiệm Covid-19, cách ly; hỗ trợ về đi lại khi người lao động quay trở lại doanh nghiệp; hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng, tư vấn về nghề nghiệp...

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch kết nối lao động trên địa bàn, giải quyết khó khăn về thiếu hụt lao động ở các vùng, khu vực sản xuất trọng điểm, rà soát trình độ, thông tin của người lao động để làm cơ sở kết nối cung cầu lao động; thực hiện các phiên giao dịch việc làm, đa dạng hóa các hình thức tìm kiếm việc làm, tổ chức kết nối lao động liên vùng trên toàn quốc; đào tạo kỹ năng nghề kịp thời cho người lao động để bổ sung cho cơ sở lao động...