(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt được Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (League of American Communication Professional-LACP) vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng; nổi bật nhất là Giải Bạch kim dành cho Báo cáo thường niên và Giải Bạch kim Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành tài chính - bảo hiểm.

Chất lượng báo cáo của Bảo Việt đã được hội đồng thẩm định đánh giá cao khi đạt điểm tuyệt đối 9 hạng mục quan trọng nhất với tổng điểm 99/100, báo cáo của Bảo Việt được xếp hạng 6/100 báo cáo tốt nhất thế giới (Worldwide Top 100 Reports Rankings: 6) và xếp hạng 4/80 báo cáo tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific Top 80 Reports Ranking: 4).

Bảo Việt: Top 6/100 Báo cáo tích hợp tốt nhất thế giới do LACP bình chọn

Trong mùa giải năm nay, Bảo Việt vinh dự đạt nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật là Giải Bạch kim dành cho báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành tài chính – bảo hiểm (Best reports within its industry: Platinum Award) và thuộc Top 5 báo cáo tốt nhất Việt Nam (Country - Based Honors: Top 5 Vietnamese Reports).

Với thông điệp “Bình thường mới - Tâm thế mới” tại cả 2 báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt thể hiện một tinh thần sẵn sàng thay đổi cách thức vận hành, quản trị, kinh doanh để phù hợp với hành vi, nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh song hành cùng đại dịch Covid-19.

Nếu báo cáo thường niên sử dụng phong cách thiết kế isometric hiện đại cùng infographics minh họa đã được công phu thực hiện đem lại điểm nhấn 3D ấn tượng thì báo cáo phát triển bền vững mang tới bức tranh với nhiều mảng màu sắc tương phản của cuộc sống khi con người nhận ra các hệ quả của tư duy kinh doanh ngắn hạn và bỏ qua các vấn đề về phát triển bền vững. Từ đó, trong trạng thái bình thường mới, Bảo Việt mang đến một tâm thế mới tràn đầy năng lượng để sẵn sàng ứng phó với thách thức và nắm bắt những cơ hội mới.

Khi doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện cùng các thông tin minh bạch thì lợi ích của nhà đầu tư cũng được gia tăng và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, Bảo Việt đã tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc lập báo cáo như: báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC) để thông tin được tích hợp và lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội. Cùng với việc sử dụng Thẻ điểm quản trị ASEAN phiên bản mới nhất, Bảo Việt còn áp dụng tiêu chuẩn GRI Standards. Đây là bộ tiêu chuẩn mang tới phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay, được Bảo Việt tiên phong áp dụng để lập báo cáo phát triển bền vững liên tục trong 4 năm vừa qua.

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn của các doanh nghiệp trong nước khi phải thích ứng với trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, nhờ sớm đầu tư vào nền tảng công nghệ, củng cố nội lực, cũng như chính sách ứng phó linh hoạt, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, Bảo Việt vẫn đạt được tăng trưởng khả quan. Trong vai trò là một doanh nghiệp đầu ngành, Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Ngày 30/11/2021, Tập đoàn Bảo Việt đã dành gần 667 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2021 lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt.

Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Bảo Việt đã nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 24.000 tỷ đồng.../.