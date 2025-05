Bất động sản khu vực giảm tốc, Việt Nam đã ghi nhận sự cải thiện về hoạt động đầu tư

(TBTCO) - Tâm lý nhà đầu tư trong khu vực tiếp tục duy trì sự thận trọng, phản ánh tác động từ môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Dù vậy, một số thị trường như Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam đã ghi nhận sự cải thiện về mặt hoạt động đầu tư trong quý vừa qua.

Bất động sản khu vực trầm lắng giữa biến động toàn cầu

Theo báo cáo đầu tư quý I/2025 khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APIQ) của Savills, thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương có xu hướng chậm lại trong quý I/2025 do những biến động về kinh tế và căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Theo ông Simon Smith - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Savills, tổng khối lượng đầu tư bất động sản trong khu vực đã giảm tới 33% so với cùng kỳ năm 2024, chạm mức 24,2 tỷ USD - con số thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. Sự sụt giảm mạnh mẽ này phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm thị trường trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn ảm đạm. Nhật Bản, Australia và Ấn Độ vẫn nổi lên như những điểm sáng, duy trì sức hấp dẫn đối với giới đầu tư.

Việt Nam ghi nhận dòng vốn FDI đổ vào bất động sản tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: T.L

Ông Simon Smith cho biết, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thị trường bất động sản hàng đầu khu vực. Mặc dù đợt tăng lãi suất vào tháng 1/2025 đã khiến nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn, thị trường vẫn thu hút sự quan tâm đáng kể từ các quỹ đầu tư, văn phòng gia đình và giới siêu giàu.

Tại Australia, khối lượng giao dịch bất ngờ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý I/2025. Động lực chính đến từ việc cắt giảm lãi suất và những kỳ vọng về nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai gần.

Ngược lại, hoạt động đầu tư tại các thị trường phát triển như Hàn Quốc, Singapore và Hong Kong vẫn duy trì ở mức thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt lớn giữa giá chào mua và chào bán, kết hợp với điều kiện tín dụng thắt chặt.

Trung Quốc cho thấy sự ổn định tương đối trong hoạt động đầu tư nhờ các biện pháp hỗ trợ tài khóa và chính sách từ chính phủ. Dù thị trường vẫn đối mặt với không ít thách thức, sự quan tâm của nhà đầu tư đang dần hướng tới các tài sản chịu áp lực nợ, nhưng có tiềm năng dài hạn và mang lại lợi suất hấp dẫn hơn với điều kiện tài chính phù hợp.

Đáng chú ý, báo cáo APIQ cũng chỉ ra sự trỗi dậy mạnh mẽ của một số thị trường mới nổi về giá trị đầu tư trong quý vừa qua, bao gồm Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam. Ấn Độ chứng kiến hoạt động đầu tư sôi động nhờ dòng vốn mạnh mẽ từ các quỹ tư nhân và doanh số bán nhà ở ấn tượng.

Việt Nam nổi lên nhờ hạ tầng

Thị trường Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả khả quan ở các phân khúc công nghiệp và nhà ở. Bên cạnh đó, lĩnh vực bán lẻ và du lịch khách sạn đang trên đà phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trở lại của lượng khách quốc tế.

“Chính sách thuế quan mới nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh việc dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các khu vực có mức thuế thấp hơn, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản công nghiệp và logistics tại các thị trường này. Do sự biến động địa chính trị và kinh tế đang diễn ra, các nhà đầu tư và khách thuê có thể sẽ tiếp tục thận trọng trong thời gian tới. Tác động đối với thị trường bất động sản trong khu vực sẽ trở nên rõ ràng hơn trong các quý tiếp theo dựa trên các kết quả đàm phán và khả năng thay đổi chính sách thuế quan của Mỹ. Hiện tại, sự thận trọng vẫn là yếu tố then chốt trong các quyết định đầu tư” - ông Simon Smith phân tích.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của hạ tầng cơ sở tại Việt Nam, với loạt dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và một phần dự kiến đưa vào vận hành ngay trong năm.

Các phân khúc bất động sản ghi nhận sự cải thiện về hoạt động đầu tư. Ảnh: T.L

Nổi bật trong số này là tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Các dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, mà còn đóng vai trò nền tảng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn chuyển dịch mới.

Cùng với đó, dự án sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành trung tâm hàng không chiến lược của Đông Nam Á vào năm 2026, hiện đang bám sát kế hoạch triển khai và đạt nhiều cột mốc tiến độ quan trọng.

Ông Troy Griffiths - Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam đánh giá: “Việt Nam đang nỗ lực duy trì vị thế cân bằng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và các góc nhìn về thị trường có sự phân hóa. Nền kinh tế trong nước được kỳ vọng sẽ được thúc đẩy nhờ việc cải thiện chính sách và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng”.

Thực tế cho thấy, các tín hiệu tích cực từ hạ tầng đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của khối ngoại. Động lực từ hạ tầng cũng đang dịch chuyển bản đồ đầu tư bất động sản sang các thị trường cấp hai.

Tại phía Nam, Long An nổi lên như một điểm sáng với loạt dự án quy mô lớn. Giai đoạn 1 của khu đô thị nghỉ dưỡng Eco Retreat Long An (220 ha) do Ecopark phát triển đã ra mắt vào tháng 3. Cùng thời điểm, Vingroup khởi công dự án Vinhomes Green City với tổng vốn hơn 1 tỷ USD, mở rộng không gian phát triển về phía Tây TP. Hồ Chí Minh.

Song song đó, ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, với hơn 3,96 triệu lượt khách quốc tế trong hai tháng đầu năm 2025, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực công nghiệp duy trì sức hút ổn định với sự xuất hiện của nhiều dự án mới. Đầu năm nay, khu công nghiệp Nam Tràng Cát (Hải Phòng), quy mô 200 ha do Vinhomes đầu tư, đã được phê duyệt, kỳ vọng tạo động lực mới cho hạ tầng công nghiệp và năng lực sản xuất miền Bắc.

Ở mảng bán lẻ, làn sóng mở rộng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Trong quý I/2025, Aeon Việt Nam đã mua lại dự án Trung tâm thương mại Hải Dương từ một nhà phát triển trong nước và được đổi tên thành Trung tâm thương mại Aeon Hải Dương, với tổng vốn đầu tư khoảng 46 triệu USD.