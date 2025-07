Hàng loạt doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án bất động sản tại Bình Dương nợ thuế

(TBTCO) - Danh sách mới nhất được Chi cục Thuế khu vực XVI vừa công bố cho thấy, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản như Công ty TNHH XD Bất động sản Hưng Phát; Công ty TNHH MTV Bất động sản Hà Nam; Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong… nợ thuế.

Theo Chi cục Thuế khu vực XVI, trên địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh có 247 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế với tổng số tiền hơn 3.220 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp bất động sản triển khai dự án tại Bình Dương nợ thuế với số tiền nhiều nhất lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Charm Diamond thuộc phạm vi khu đô thị Charm City tại Bình Dương do DCT Partners Việt Nam làm chủ đầu tư.

Nhóm nợ thuế trên 50 tỷ đồng

Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát (địa chỉ 233/36/16 Lê Hồng Phong, khu phố 8, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một), MST: 3702699497 nợ gần 134 tỷ đồng.

Công ty Hưng Phát có người đại diện là ông Trịnh Minh Phúc, được thành lập từ năm 2018, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty này được biết đến là chủ đầu tư dự án đất nền Florence Resident (Khu nhà ở Thuận Giao), TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Kế đến là Công ty TNHH MTV Bất động sản Hà Nam (địa chỉ tại 369A đường Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một), MST: 3702714064 nợ hơn 75 tỷ đồng.

Bất động sản Hà Nam được thành lập vào năm 2018, người đại diện pháp luật là ông Đỗ Văn Toán, là chủ đầu tư dự án Hana Garden Mall (xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên).

DCT Partners Việt Nam được thành lập vào năm 2008. Theo công bố mới nhất ngày 20/2/2023, Charm Group là cổ đông lớn, sở hữu 49%. Các cổ đông còn lại lần lượt là Công ty CP trang sức đá quý Infinity sở hữu 31% vốn, ông Trần Kha Minh sở hữu 10% vốn và ông Nguyễn Hữu Nghĩa sở hữu 10% vốn. Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Một doanh nghiệp tên tuổi khác trên thị trường bất động sản Bình Dương là Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam - DCT Partners Việt Nam (trụ sở tại 115 đường DT743C, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TP .Dĩ An), MST: 3700926063, nợ gần 64 tỷ đồng.

DCT Partner Việt Nam được biết đến là chủ đầu tư của dự án Charm City Dĩ An, dự án có quy mô hơn 5 ha gồm 3 phân khu Charm Sapphire, Charm Ruby và toà tháp Charm Diamond được xây dựng tại tỉnh Bình Dương.

Phối cảnh dự án The Esme Dĩ An do Công ty Thiên Hà – Băng Dương làm chủ đầu tư.

Nhóm nợ thuế dưới 50 tỷ đồng

Công ty CP Bất động sản Thuận An (địa chỉ tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP. Thuận An), MST: 3702896625 nợ gần 43,7 tỷ đồng.

Công ty Thuận An có người đại diện là ông Trần Quốc Dũng, là chủ đầu tư dự án Lavita Thuận An. Hiện tại, dự án Lavita Thuận An với 4 block chung cư và hơn 2.400 căn hộ cũng đang được xây dựng tiếp sau thời gian tạm dừng.

Kế đến, Công ty CP Bất động sản Ánh Dương Miền Nam (địa chỉ 11-12 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một) MST: 3702654778, nợ hơn 21 tỷ đồng.

Công ty Ánh Dương Miền Nam có người đại diện là ông Trần Văn Hải, được thành lập vào năm 2018, là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2, diện tích gần 29ha tại ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng.

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Tân Phước Vĩnh (địa chỉ 273 đường Trương Định, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một), MST: 3702891761 nợ gần 18 tỷ đồng.

Công ty này được thành lập vào năm 2020, người đại diện là Trần Văn Kim, với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,..

Còn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Hà – Băng Dương (địa chỉ số 90 đường Cây Da Xề, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), MST: 3702327393 nợ hơn 6,7 tỷ đồng.

Công ty Thiên Hà – Băng Dương được thành lập vào năm 2014, người đại diện là bà Vương Thị Diễm Trang, là chủ đầu tư dự án Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại tại phường Đông Hòa, TP. Dĩ An (The Esme Dĩ An)

Công ty Ngọc Điền (RubyLand) được biết đến là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,… và là chủ đầu tư một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: Khu nhà ở Đỗ Gia (tên thương mại là Ruby Castle); Khu nhà ở Hoàng Gia ((Royal Center); Khu đô thị Thịnh Gia; Thịnh Gia Tower;…

Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong (địa chỉ 68 Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An), MST: 0311892472 nợ hơn 905 triệu đồng.

Công ty Lê Phong được thành lập năm 2012, người đại diện pháp luật là ông Bùi Ngươn Phong. Ngoài ra, ông Bùi Ngươn Phong còn đại diện các doanh nghiệp: Công ty TNHH Kinh doanh và phát triển nhà Toàn Thịnh Phát; Công ty Cổ phần tập đoàn Lê Phong; Công ty TNHH Bất động sản Hiền Phúc; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Minh Phúc. Các công ty này đều có địa chỉ giống Công ty Lê Phong.

Công ty Lê Phong nổi tiếng là chủ đầu tư của dòng bất động sản đất nền và nhà phố ở Bình Dương. Một số dự án tiêu biều như: Khu dân cư Lê Phong Tân Đông Hiệp 2; khu dân cư Lê Phong An Phú; Royal Market Town Thuận An; khu dân cư - thương mại An Residence; khu dân cư Lê Phong Thuận Giao (tên thương mại Thuận An Central); khu dân cư Lê Phong Bình Chuẩn…

Tuy nhiên, những năm gần đây, đại gia đất nền này lấn sân sang thị trường căn hộ từ cao cấp tới nhà ở xã hội, lẫn vai trò phân phối dự án. Dự án căn hộ đầu tay của Lê Phong là phân khúc căn hộ cao cấp The Emerald Golf View.

Sau dự án The Emerald Golf View, Công ty Lê Phong tiếp tục ra mắt chuỗi căn hộ cao cấp thương hiệu The Emerald. Đầu tháng 10/2022, Công ty gây xôn xao thị trường với cú bắt tay cùng ông lớn xây dựng Coteccons trong dự án The Emerald 68 (tên pháp lý khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68).