Betia English - Ứng dụng học Tiếng Anh nhập vai đầu tiên tại Việt Nam

(TBTCO) - Ban tổ chức Triễn lãm quốc tế thiết bị, công nghệ in thêu, sản phẩm và nguyên liệu dệt may Việt Nam cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực chuyển đổi phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn xanh, công nghiệp xanh trong lĩnh vực dệt may theo chỉ đạo của Chính phủ.