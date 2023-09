BIC chi trả hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Nam Định

(TBTCO) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định (Chi nhánh BIDV Nam Định) vừa tổ chức gặp gỡ và trao hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may gặp rủi ro tại Nam Định.

Đại diện BIC và Chi nhánh BIDV Nam Định trao quyền lợi bảo hiểm cho thân nhân khách hàng. Ảnh: T.L

Khách hàng được chi trả bảo hiểm là ông T.D.T.C (sinh năm 1972). Ông C. vay sản xuất kinh doanh tại chi nhánh BIDV Nam Định với tổng số tiền 1 tỷ đồng, đồng thời tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An cho toàn bộ khoản vay.

Ngày 16/06/2023, ông C. không may gặp tai nạn khi đang lao động trên công trường dẫn tới tử vong. Ngay khi nhận được tin báo từ thân nhân khách hàng, BIC và chi nhánh BIDV Nam Định đã gửi lời thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục để được chi trả bảo hiểm theo quy định. Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông C. là 1,058 tỷ đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian làm thủ tục chi trả bảo hiểm và tiền trợ cấp mai táng.

Sau 18 năm có mặt trên thị trường, BIC đã và đang nỗ lực cung cấp tới khách hàng rất nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích, thiết thực mà nổi bật trong số đó là bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An. Kể từ khi triển khai, BIC Bình An đã góp phần chia sẻ rủi ro với hơn 2.500 gia đình trên toàn quốc. Số tiền chi trả lớn nhất đến nay là hơn 4 tỷ đồng.

Với những quyền lợi thiết thực và tính nhân văn sâu sắc, BIC Bình An ngày càng khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy với mỗi khách hàng vay vốn trước các rủi ro không thể lường trước trong cuộc sống, đồng thời cung cấp cho ngân hàng công cụ bảo vệ hữu hiệu trong trường hợp khách hàng không may xảy ra rủi ro, mất khả năng trả nợ./.