BIC chi trả hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Trà Vinh

(TBTCO) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh (Chi nhánh BIDV Trà Vinh) vừa trao bồi thường số tiền hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may qua đời do tai nạn.

Đại diện BIC trao bồi thường cho gia đình khách hàng. Ảnh: T.L Khách hàng được chi trả bảo hiểm là ông P.B.Đ (sinh năm 1972). Ông Đ. vay vốn tại Chi nhánh BIDV Trà Vinh để sản xuất nông nghiệp, đồng thời tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An cho các khoản vay của mình tại Ngân hàng BIDV. Ngày 04/02/2024, ông P.B.Đ không may qua đời do bị điện giật trong lúc làm vườn nhà. Ngay khi nhận được tin báo từ thân nhân khách hàng, BIC Cửu Long và Chi nhánh BIDV Trà Vinh đã gửi lời thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục để được chi trả bảo hiểm theo quy định. Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông P.B.Đ là hơn 1,5 tỷ đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian làm thủ tục chi trả bảo hiểm và tiền trợ cấp mai táng. Việc quan tâm kịp thời, giải quyết thủ tục nhanh chóng từ phía BIDV và BIC là hành động tiếp sức kịp thời cho gia đình khách hàng, giúp gia đình an tâm ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế ở giai đoạn khó khăn này. Với phương châm vì cộng đồng, BIC luôn nỗ lực không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm bảo hiểm người vay vốn thành một trong những sản phẩm ưu việt của BIC hiện nay với phí bảo hiểm cạnh tranh trên thị trường nhưng quyền lợi bảo hiểm tối ưu cho khách hàng, thủ tục tham gia bảo hiểm đơn giản, không yêu cầu thẩm định sức khỏe của khách hàng và đảm bảo giải quyết quyền lợi hợp pháp, kịp thời cho khách hàng./.

Hồng Chi