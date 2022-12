BIC chi trả hơn 2,2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại BIDV Tây Sài Gòn

(TBTCO) - Tại trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã trao hơn 2,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An - cho gia đình khách hàng N.T.T (sinh năm 1990, trú tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh).

Tổng giám đốc BIC Trần Hoài An trao tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: T.L

Ông N.T.T vay vốn tại BIDV Tây Sài Gòn với mục đích vay kinh doanh. Được sự tư vấn của cán bộ tín dụng, ông N.T.T đã tham gia sản phẩm bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An tại Công ty Bảo hiểm BIDV Sài Gòn (BIC Sài Gòn).

Được biết, vào khoảng 17h50 ngày 22/10/2022, ông T điều khiển xe máy di chuyển trên đường vành đai trong hướng về giao lộ, không may xảy ra va chạm với xe máy khác. Sau va chạm, ông T bị chấn thương sọ não cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong ngày 24/10/2022. Ngay khi nhận được thông báo từ gia đình ông T, BIC Sài Gòn đã gửi lời chia buồn tới gia đình khách hàng, đồng thời, gấp rút phối hợp với gia đình ông T và BIDV Tây Sài Gòn thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định. Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông T là 2.207.917.020 đồng (bao gồm toàn bộ dư nợ khoản vay và trợ cấp lãi vay, mai táng phí).

Sản phẩm bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An - là một sản phẩm chủ chốt của kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) hợp tác giữa BIDV và BIC. Thành công của BIC Bình An tới từ chính ý nghĩa nhân văn của sản phẩm khi hỗ trợ thiết thực cho gia đình người vay vốn trong những thời điểm mất mát, khó khăn nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, BIC Bình An cũng là một trong những công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu, giúp ngân hàng bảo toàn được vốn vay trước các rủi ro khách hàng mất khả năng chi trả./.