Biến động tại Trung Quốc khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm

(TBTCO) - Giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng khi giới đầu tư hướng về năm 2023 với sự thận trọng và hy vọng dè dặt về sự thúc đẩy kinh tế từ việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế COVID-19 đã khiến chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch 28/12.

Giao dịch viên làm việc tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 365,85 điểm (1,1%), lên 32.875,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 46,03 điểm (1,2%), xuống 3.783,22 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 139,94 điểm (1,35%), xuống 10.213,29, mức thấp nhất kể từ phiên đóng cửa tháng 7/2020.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng ngày thứ ba liên tiếp vào phiên 28/12, đảo ngược đà giảm trước đó khi các nhà đầu tư theo dõi việc Trung Quốc mở cửa trở lại và cũng đặt cược vào lộ trình tăng lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, đồng USD đạt mức cao nhất trong một tuần so với đồng yen Nhật Bản do lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng và đồng bảng Anh mất giá so với đồng bạc xanh sau khi phục hồi vào đầu ngày.

Nasdaq chạm mức đóng cửa thấp mới trong thị trường giá xuống, khi các nhà đầu tư tránh xa các cổ phiếu tăng trưởng mạnh và các khoản đặt cược rủi ro. Mức giảm ngày 28/12 đánh dấu mức giảm hơn 36% so với mức đóng cửa cao kỷ lục tháng 11 của Nasdaq.

Chỉ số MSCI toàn cầu đã giảm 0,92% trong ngày giao dịch này, dần khép lại một năm “tàn khốc” đối với chứng khoán. Chỉ số này ước giảm hơn 20% vào cuối năm 2022, đây là mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 200, khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Năng lượng là lĩnh vực giảm mạnh nhất thuộc S&P 500 khi giá dầu và khí tự nhiên lao dốc. Cổ phiếu EQT, APA và Marathon Oil nằm trong số những cổ phiếu giảm mạnh nhất thuộc chỉ số S&P 500. Trong khi đó, cổ phiếu Southwest Airlines tiếp tục lao dốc khi phải huỷ hàng ngàn chuyến bay trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Cổ phiếu này mất hơn 5%.