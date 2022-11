Bình Dương: Nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục tăng cao

(TBTCO) - Tính chung 10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký kinh doanh trong nước của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ… Dự báo các chỉ số trên sẽ tiếp tục tăng trong thời gian còn lại của năm 2022.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: Gia Cư

Ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết trong tháng và 10 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, với nhiều chỉ số tăng trưởng cao.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2022 tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 23.341 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, đạt 224.175 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu uớc đạt 2,533 tỷ USD, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,988 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, đến giữa tháng 10, đầu tư nước ngoài thu hút được 119 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đã thu hút được 2,738 tỷ USD, tăng 57% so với cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cũng cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động, nhất là các doanh nghiệp ngành gỗ, dệt may, da giày; đồng thời, tiếp tục phát huy các cách làm hiệu quả trong việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông đường vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành./.